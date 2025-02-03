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Белый дом: Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа
Белый дом: Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа - 03.02.2025, ПРАЙМ
Белый дом: Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с председателем Китая Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом сообщила телеканалу... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T23:30+0300
2025-02-03T23:30+0300
2025-02-03T23:31+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с председателем Китая Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом сообщила телеканалу Fox News пресс-секретарь президентской администрации Каролин Левитт.По словам Левитт, "у него (Трампа - прим. ред.) есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов".При этом пресс-секретарь, предвосхищая вопросы о цели разговора, заявила, что не будет забегать вперед предстоящего разговора.
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дональд трамп, си цзиньпин, переговоры
Политика, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, переговоры
Белый дом: Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа
Белый дом: Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с председателем Китая Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом сообщила телеканалу Fox News пресс-секретарь президентской администрации Каролин Левитт.
По словам Левитт, "у него (Трампа - прим. ред.) есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов".
СМИ раскрыли детали телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа
При этом пресс-секретарь, предвосхищая вопросы о цели разговора, заявила, что не будет забегать вперед предстоящего разговора.