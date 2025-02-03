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Белый дом: Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Белый дом: Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа
Белый дом: Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа - 03.02.2025, ПРАЙМ
Белый дом: Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с председателем Китая Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом сообщила телеканалу... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T23:30+0300
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политика
дональд трамп
си цзиньпин
переговоры
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ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с председателем Китая Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом сообщила телеканалу Fox News пресс-секретарь президентской администрации Каролин Левитт.По словам Левитт, "у него (Трампа - прим. ред.) есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов".При этом пресс-секретарь, предвосхищая вопросы о цели разговора, заявила, что не будет забегать вперед предстоящего разговора.
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дональд трамп, си цзиньпин, переговоры
Политика, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, переговоры
23:30 03.02.2025 (обновлено: 23:31 03.02.2025)
 
Белый дом: Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа

Белый дом: Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки

© fotolia.com / grounder%США и Китай
%США и Китай - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© fotolia.com / grounder
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ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с председателем Китая Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом сообщила телеканалу Fox News пресс-секретарь президентской администрации Каролин Левитт.
По словам Левитт, "у него (Трампа - прим. ред.) есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов".
%Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
СМИ раскрыли детали телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа
20 января, 13:37
При этом пресс-секретарь, предвосхищая вопросы о цели разговора, заявила, что не будет забегать вперед предстоящего разговора.
 
ПолитикаДональд ТрампСи Цзиньпинпереговоры
 
 
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