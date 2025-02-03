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ЦБ ожидает от банков их позицию о подходе к размещению информации о вкладах

ЦБ ожидает от банков их позицию о подходе к размещению информации о вкладах - 03.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ ожидает от банков их позицию о подходе к размещению информации о вкладах

Банк России в связи с ростом жалоб россиян на банковские вклады ждет от кредитных организаций единую позицию о подходе к размещению информации об условиях... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T13:49+0300

2025-02-03T13:49+0300

2025-02-03T13:49+0300

банк россии

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Банк России в связи с ростом жалоб россиян на банковские вклады ждет от кредитных организаций единую позицию о подходе к размещению информации об условиях депозитов, сообщила РИА Новости пресс-служба регулятора. "Банк России в 2024 году получил более 2 тысяч жалоб на ненадлежащее информирование и несогласие с начисленными процентами по вкладу... Заметный рост мы отмечаем со второй половины года. Недавно проблема обсуждалась вместе с банковской ассоциацией. Была достигнута договоренность, что в ближайшее время рынок сформирует и направит в Банк России единую позицию о подходе к размещению информации об условиях вкладов. Это позволит потребителям получать более прозрачную информацию и сравнивать условия различных банков", - рассказали в пресс-службе. В ЦБ пояснили, что были выявлены следующие практики среди банков: акцентирование внимания потребителя на предельно возможной процентной ставке; использование в калькуляторе предустановленных отметок, из-за которых первоначально отображаются наиболее выгодные условия по вкладу; отражение привлекательного показателя доходности вместо процентной ставки (показатель является расчетным по методике самого банка и не урегулирован законодательно). "Такие практики не являются нарушением закона, но вместе с тем не позволяют клиентам адекватно и полностью оценить условия предлагаемых вкладов. Мы направили банкам адресные рекомендации о том, что информировать потребителей надо так, чтобы условия финансовой услуги не искажались", - пояснили в ЦБ. Регулятор также отметил, что ряд участников рынка уже скорректировали свои бизнес-процессы в соответствии с этими рекомендациями. С остальными Банк России продолжает адресное взаимодействие, направленное на исключение выявленных практик.

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