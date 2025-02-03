Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России назвал свою цель на рынке рассрочки - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250203/tsb-854635500.html
Банк России назвал свою цель на рынке рассрочки
Банк России назвал свою цель на рынке рассрочки - 03.02.2025, ПРАЙМ
Банк России назвал свою цель на рынке рассрочки
Цель Банка России - развитие рынка рассрочки в цивилизованном русле, а передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T16:01+0300
2025-02-03T16:01+0300
банк россии
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6edbec65cda03dd2bcb7f597633c9d17.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Цель Банка России - развитие рынка рассрочки в цивилизованном русле, а передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит обеспечить необходимый баланс интересов, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Ранее в материалах "Известий" сообщалось, что регулирование рассрочки решено начать с 60 тысяч рублей. Информация о выдаче бесплатной рассрочки выше этой суммы будет передаваться в бюро кредитных историй и учитываться в кредитной истории граждан. "Передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и людей, которые им пользуются. Кроме того, появится возможность отлеживать задолженность в этом сегменте и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан... цель Банка России - чтобы рынок рассрочки с самого начала развивался в цивилизованном русле", - говорится в сообщении ЦБ. В сообщении также отмечается, что регулятор начал эту работу заранее, чтобы не повторять отрицательный опыт других стран, которые сперва позволили рынку BNPL (Buy now pay later - ред.) разрастись, затем столкнулись с рядом проблем: ростом неконтролируемой долговой нагрузки, неадекватными штрафами за просрочку выплат, взысканием долгов. "Такой подход даст возможность операторам сервиса рассрочки заранее подготовиться и привести свои бизнес-процессы в соответствие с требованиями законодательства", - подчеркнули в ЦБ. "Регулятор участвует в обсуждениях лимита обязательств по рассрочке, информация о которых не передается в бюро кредитных историй. Мы считаем, что такой лимит сначала может составлять 60 тысяч рублей, а через два года – 30 тысяч рублей. Предполагается, что у правительства будет право по согласованию с Банком России принимать решения об изменении этого лимита в пределах до 60 тысяч рублей. Эти параметры учитывают динамику ценообразования, доступность товаров (работ, услуг) и уровень конкуренции на потребительском рынке", - также говорится в сообщении. В Банке России считают, что важно организовать защиту пользователя рассрочки на уровне заемщика, оформившего потребительский кредит. По мнению регулятора, человек, который пользуется рассрочкой, должен понимать, какова реальная стоимость рассрочки, какой может быть ответственность и штрафные санкции за нарушение сроков оплаты, в том числе и при бесплатной рассрочке. И ЦБ ранее неоднократно обозначал свою позицию, которая заключается в необходимости скорейшего устранения регуляторного арбитража между рассрочкой и потребительским кредитованием.
https://1prime.ru/20250131/sbp-854589052.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ec895763a6bb7a5114616f0bf609226.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф
Банк России, Финансы, РФ
16:01 03.02.2025
 
Банк России назвал свою цель на рынке рассрочки

ЦБ назвал своей целью развитие рынка рассрочки в цивилизованном русле

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Цель Банка России - развитие рынка рассрочки в цивилизованном русле, а передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит обеспечить необходимый баланс интересов, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Ранее в материалах "Известий" сообщалось, что регулирование рассрочки решено начать с 60 тысяч рублей. Информация о выдаче бесплатной рассрочки выше этой суммы будет передаваться в бюро кредитных историй и учитываться в кредитной истории граждан.
"Передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и людей, которые им пользуются. Кроме того, появится возможность отлеживать задолженность в этом сегменте и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан... цель Банка России - чтобы рынок рассрочки с самого начала развивался в цивилизованном русле", - говорится в сообщении ЦБ.
В сообщении также отмечается, что регулятор начал эту работу заранее, чтобы не повторять отрицательный опыт других стран, которые сперва позволили рынку BNPL (Buy now pay later - ред.) разрастись, затем столкнулись с рядом проблем: ростом неконтролируемой долговой нагрузки, неадекватными штрафами за просрочку выплат, взысканием долгов. "Такой подход даст возможность операторам сервиса рассрочки заранее подготовиться и привести свои бизнес-процессы в соответствие с требованиями законодательства", - подчеркнули в ЦБ.
"Регулятор участвует в обсуждениях лимита обязательств по рассрочке, информация о которых не передается в бюро кредитных историй. Мы считаем, что такой лимит сначала может составлять 60 тысяч рублей, а через два года – 30 тысяч рублей. Предполагается, что у правительства будет право по согласованию с Банком России принимать решения об изменении этого лимита в пределах до 60 тысяч рублей. Эти параметры учитывают динамику ценообразования, доступность товаров (работ, услуг) и уровень конкуренции на потребительском рынке", - также говорится в сообщении.
В Банке России считают, что важно организовать защиту пользователя рассрочки на уровне заемщика, оформившего потребительский кредит. По мнению регулятора, человек, который пользуется рассрочкой, должен понимать, какова реальная стоимость рассрочки, какой может быть ответственность и штрафные санкции за нарушение сроков оплаты, в том числе и при бесплатной рассрочке. И ЦБ ранее неоднократно обозначал свою позицию, которая заключается в необходимости скорейшего устранения регуляторного арбитража между рассрочкой и потребительским кредитованием.
%Логотип Системы быстрых платежей (СБП) - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
ЦБ отметил двукратный рост числа операций через СБП
31 января, 16:21
 
Банк РоссииФинансыРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала