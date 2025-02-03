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Банк России назвал свою цель на рынке рассрочки

Банк России назвал свою цель на рынке рассрочки - 03.02.2025, ПРАЙМ

Банк России назвал свою цель на рынке рассрочки

Цель Банка России - развитие рынка рассрочки в цивилизованном русле, а передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T16:01+0300

2025-02-03T16:01+0300

2025-02-03T16:01+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Цель Банка России - развитие рынка рассрочки в цивилизованном русле, а передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит обеспечить необходимый баланс интересов, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Ранее в материалах "Известий" сообщалось, что регулирование рассрочки решено начать с 60 тысяч рублей. Информация о выдаче бесплатной рассрочки выше этой суммы будет передаваться в бюро кредитных историй и учитываться в кредитной истории граждан. "Передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и людей, которые им пользуются. Кроме того, появится возможность отлеживать задолженность в этом сегменте и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан... цель Банка России - чтобы рынок рассрочки с самого начала развивался в цивилизованном русле", - говорится в сообщении ЦБ. В сообщении также отмечается, что регулятор начал эту работу заранее, чтобы не повторять отрицательный опыт других стран, которые сперва позволили рынку BNPL (Buy now pay later - ред.) разрастись, затем столкнулись с рядом проблем: ростом неконтролируемой долговой нагрузки, неадекватными штрафами за просрочку выплат, взысканием долгов. "Такой подход даст возможность операторам сервиса рассрочки заранее подготовиться и привести свои бизнес-процессы в соответствие с требованиями законодательства", - подчеркнули в ЦБ. "Регулятор участвует в обсуждениях лимита обязательств по рассрочке, информация о которых не передается в бюро кредитных историй. Мы считаем, что такой лимит сначала может составлять 60 тысяч рублей, а через два года – 30 тысяч рублей. Предполагается, что у правительства будет право по согласованию с Банком России принимать решения об изменении этого лимита в пределах до 60 тысяч рублей. Эти параметры учитывают динамику ценообразования, доступность товаров (работ, услуг) и уровень конкуренции на потребительском рынке", - также говорится в сообщении. В Банке России считают, что важно организовать защиту пользователя рассрочки на уровне заемщика, оформившего потребительский кредит. По мнению регулятора, человек, который пользуется рассрочкой, должен понимать, какова реальная стоимость рассрочки, какой может быть ответственность и штрафные санкции за нарушение сроков оплаты, в том числе и при бесплатной рассрочке. И ЦБ ранее неоднократно обозначал свою позицию, которая заключается в необходимости скорейшего устранения регуляторного арбитража между рассрочкой и потребительским кредитованием.

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