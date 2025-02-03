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Турция призвала США решить проблему банковских переводов с Россией

Турция призвала США решить проблему банковских переводов с Россией - 03.02.2025, ПРАЙМ

Турция призвала США решить проблему банковских переводов с Россией

Анкара не должна поддаваться давлению США, чтобы окончательно решить проблему банковских переводов с Россией, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T05:46+0300

2025-02-03T05:46+0300

2025-02-03T05:46+0300

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АНКАРА, 3 фев – ПРАЙМ. Анкара не должна поддаваться давлению США, чтобы окончательно решить проблему банковских переводов с Россией, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил в интервью РИА Новости, что сложности в банковских переводах между РФ и Турцией сохраняются, затрагивая даже тех, кто не нарушает санкционный режим. "Временные решения этой проблемы пытаются найти. Но окончательное решение - это сблизить отношения с Россией, не поддаваясь давлению США. Только при такой позиции будет найдено окончательное решение в системе платежей", - заявил политик. В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

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мировая экономика, россия, рф, турция, запад, владимир путин, реджеп тайип эрдоган