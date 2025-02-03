https://1prime.ru/20250203/turtsiya-854629101.html

В Турции назвали фейком сообщения об "офшорном долларовом резерве" для АЭС

В Турции назвали фейком сообщения об "офшорном долларовом резерве" для АЭС - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Турции назвали фейком сообщения об "офшорном долларовом резерве" для АЭС

Сообщения СМИ об "офшорном долларовом резерве" РФ якобы для строительства АЭС "Аккую" в Турции является дезинформацией и не нуждается в комментировании, заявил... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T12:01+0300

2025-02-03T12:01+0300

2025-02-03T12:01+0300

экономика

турция

аэс "аккую"

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 фев – ПРАЙМ. Сообщения СМИ об "офшорном долларовом резерве" РФ якобы для строительства АЭС "Аккую" в Турции является дезинформацией и не нуждается в комментировании, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Газета Wall Street Journal сообщила в воскресенье, что якобы часть средств, которые Россия выделила Турции на строительство АЭС "Аккую" в 2022 году, предназначались для создания в Турции "оффшорного долларового резерва", с помощью которого некоторые российские фирмы могли бы получать от АЭС деньги без посредничества американских банков. По данным издания, Минюст США рассматривал возможность арестовать средства, но не стал этого делать, опасаясь, что такой шаг сильно навредит дипломатическим отношениям США с Турцией. "Мы не комментируем сообщения, основанные на дезинформации, они не нуждаются в наших комментариях", - заявил собеседник агентства по телефону в понедельник. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждая станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250203/bajden-854620827.html

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турция, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган