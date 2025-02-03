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Медведчук заявил о катастрофе на Украине - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Медведчук заявил о катастрофе на Украине
Медведчук заявил о катастрофе на Украине - 03.02.2025, ПРАЙМ
Медведчук заявил о катастрофе на Украине
Украина столкнулась с катастрофой, аналогичной событиям Руины, что является знаком дальнейшего бесповоротного объединения с Россией. Об этом председатель совета | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:42+0300
2025-02-03T09:42+0300
политика
украина
виктор медведчук
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Украина столкнулась с катастрофой, аналогичной событиям Руины, что является знаком дальнейшего бесповоротного объединения с Россией. Об этом председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По словам Медведчука, в XVII веке территория Украины была окраиной влияния нескольких государств, и жить там было сложно. Крымские татары ловили людей и отправляли их в рабство в Стамбул, а эти степные территории были дорогой для войск, направляющихся в Европу."Это смутное время историки назовут Руиной. Новая Руина сегодня налицо", - отметил политик в материале, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".Он также добавил, что в прошлом году смертность в Украине превысила рождаемость более чем в 2,8 раза, а полмиллиона человек покинули страну. Согласно отчету ЦРУ, Украина занимает первое место по смертности и последнее место по рождаемости среди 228 стран.
https://1prime.ru/20250203/zelenskiy-854622953.html
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украина, виктор медведчук
Политика, УКРАИНА, Виктор Медведчук
09:42 03.02.2025
 
Медведчук заявил о катастрофе на Украине

Медведчук: на Украине происходит катастрофа, сопоставимая с событиями Руины

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Украина столкнулась с катастрофой, аналогичной событиям Руины, что является знаком дальнейшего бесповоротного объединения с Россией. Об этом председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По словам Медведчука, в XVII веке территория Украины была окраиной влияния нескольких государств, и жить там было сложно. Крымские татары ловили людей и отправляли их в рабство в Стамбул, а эти степные территории были дорогой для войск, направляющихся в Европу.
"Это смутное время историки назовут Руиной. Новая Руина сегодня налицо", - отметил политик в материале, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Он также добавил, что в прошлом году смертность в Украине превысила рождаемость более чем в 2,8 раза, а полмиллиона человек покинули страну. Согласно отчету ЦРУ, Украина занимает первое место по смертности и последнее место по рождаемости среди 228 стран.
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ПолитикаУКРАИНАВиктор Медведчук
 
 
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