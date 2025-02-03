https://1prime.ru/20250203/ukraina-854631566.html
Глава МИД Испании назвал условие исчезновения Украины
Глава МИД Испании назвал условие исчезновения Украины - 03.02.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Испании назвал условие исчезновения Украины
Если Украина проиграет конфликт с Россией, то она может исчезнуть, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в рамках мероприятия агентства Europa Press. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T13:40+0300
2025-02-03T13:40+0300
2025-02-03T13:40+0300
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МАДРИД, 3 фев - ПРАЙМ. Если Украина проиграет конфликт с Россией, то она может исчезнуть, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в рамках мероприятия агентства Europa Press."Если Россия проиграет эту войну, единственное, что произойдет, так это то, что Россия просто проиграет войну. Если Украина проиграет эту войну, Украина исчезает", - отметил глава внешнеполитического ведомства.Альбарес также добавил, что для разрешения этого конфликта необходимо участие Украины, и Испания будет поддерживать Киев на этом пути.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20250203/ukraina-854623285.html
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Политика, ИСПАНИЯ, УКРАИНА
Глава МИД Испании назвал условие исчезновения Украины
Глава МИД Испании Альбарес: Украина исчезнет, если проиграет конфликт с Россией
МАДРИД, 3 фев - ПРАЙМ. Если Украина проиграет конфликт с Россией, то она может исчезнуть, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в рамках мероприятия агентства Europa Press.
"Если Россия проиграет эту войну, единственное, что произойдет, так это то, что Россия просто проиграет войну. Если Украина проиграет эту войну, Украина исчезает", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Альбарес также добавил, что для разрешения этого конфликта необходимо участие Украины, и Испания будет поддерживать Киев на этом пути.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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