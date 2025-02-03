Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Испании назвал условие исчезновения Украины - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250203/ukraina-854631566.html
Глава МИД Испании назвал условие исчезновения Украины
Глава МИД Испании назвал условие исчезновения Украины - 03.02.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Испании назвал условие исчезновения Украины
Если Украина проиграет конфликт с Россией, то она может исчезнуть, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в рамках мероприятия агентства Europa Press. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T13:40+0300
2025-02-03T13:40+0300
политика
испания
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МАДРИД, 3 фев - ПРАЙМ. Если Украина проиграет конфликт с Россией, то она может исчезнуть, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в рамках мероприятия агентства Europa Press."Если Россия проиграет эту войну, единственное, что произойдет, так это то, что Россия просто проиграет войну. Если Украина проиграет эту войну, Украина исчезает", - отметил глава внешнеполитического ведомства.Альбарес также добавил, что для разрешения этого конфликта необходимо участие Украины, и Испания будет поддерживать Киев на этом пути.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20250203/ukraina-854623285.html
испания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
испания, украина
Политика, ИСПАНИЯ, УКРАИНА
13:40 03.02.2025
 
Глава МИД Испании назвал условие исчезновения Украины

Глава МИД Испании Альбарес: Украина исчезнет, если проиграет конфликт с Россией

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 3 фев - ПРАЙМ. Если Украина проиграет конфликт с Россией, то она может исчезнуть, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в рамках мероприятия агентства Europa Press.
"Если Россия проиграет эту войну, единственное, что произойдет, так это то, что Россия просто проиграет войну. Если Украина проиграет эту войну, Украина исчезает", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Альбарес также добавил, что для разрешения этого конфликта необходимо участие Украины, и Испания будет поддерживать Киев на этом пути.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Медведчук заявил о катастрофе на Украине
09:42
 
ПолитикаИСПАНИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала