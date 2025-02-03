https://1prime.ru/20250203/ukraina-854633787.html
В ПАСЕ появилась усталость от Украины, заявил депутат Рады
В ПАСЕ появилась усталость от Украины, заявил депутат Рады - 03.02.2025, ПРАЙМ
В ПАСЕ появилась усталость от Украины, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады, член Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко* признал, что в ПАСЕ появилась усталость от Украины. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T14:53+0300
2025-02-03T14:53+0300
2025-02-03T14:53+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады, член Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко* признал, что в ПАСЕ появилась усталость от Украины. "Есть усталость от войны, Украины, от нашей тематики. Откровенно говорят в кулуарах: мы вас любим, уважаем, но мы же не можем говорить только об Украине", - сказал Гончаренко* в интервью украинскому изданию "Европейская правда". По его словам, после начала российской спецоперации Украина и украинская делегация в ПАСЕ "делали все что хотели", их резолюции поддерживались. "Но сейчас, и я это почувствовал впервые с начала полномасштабного вторжения, не всё так однозначно", - признал Гончаренко*. В конце декабря прошлого года газета Guardian опубликовала опрос компании YouGov, согласно которому все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше - за поддержку Киева "до победного конца". Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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украина, рада
В ПАСЕ появилась усталость от Украины, заявил депутат Рады
Гончаренко*: в ПАСЕ появилась усталость от Украины и конфликта
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады, член Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко* признал, что в ПАСЕ появилась усталость от Украины.
"Есть усталость от войны, Украины, от нашей тематики. Откровенно говорят в кулуарах: мы вас любим, уважаем, но мы же не можем говорить только об Украине", - сказал Гончаренко* в интервью украинскому изданию "Европейская правда".
По его словам, после начала российской спецоперации Украина и украинская делегация в ПАСЕ "делали все что хотели", их резолюции поддерживались. "Но сейчас, и я это почувствовал впервые с начала полномасштабного вторжения, не всё так однозначно", - признал Гончаренко*.
В конце декабря прошлого года газета Guardian опубликовала опрос компании YouGov, согласно которому все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше - за поддержку Киева "до победного конца". Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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