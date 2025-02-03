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"Скорее!" Заявление Зеленского вызвало неожиданную реакцию в Евросоюзе - 03.02.2025, ПРАЙМ
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"Скорее!" Заявление Зеленского вызвало неожиданную реакцию в Евросоюзе
"Скорее!" Заявление Зеленского вызвало неожиданную реакцию в Евросоюзе - 03.02.2025, ПРАЙМ
"Скорее!" Заявление Зеленского вызвало неожиданную реакцию в Евросоюзе
Необходимо немедленно прекратить любую помощь Украине. С таким призывом в социальный сети Х выступил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T16:08+0300
2025-02-03T16:09+0300
политика
флориан филиппо
помощь украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Необходимо немедленно прекратить любую помощь Украине. С таким призывом в социальный сети Х выступил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя заявление Владимира Зеленского о помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов.На прошлой неделе Зеленский в беседе с агентством Associated Press заявил, что не знает, куда пропали около $100 млрд, которые США выделил Украине в качестве помощи. По утверждению главы киевского режима, до Киева из выделенных $177 млрд дошли лишь $76 млрд. Примечательно, что, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты выделили на поддержку Украины на $200 млрд больше, чем другие государства-члены НАТО.Похоже, сомнительное заявление Зеленского вызвало ярость у лидера партии "Патриоты", который выступил в соцсети с таким призывом: "Больше ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины, только мир: скорее!"При этом Филиппо назвал украинский конфликт схемой хищения средств и поинтересовался, когда начнется масштабное расследование.
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флориан филиппо, помощь украине, владимир зеленский
Политика, Флориан Филиппо, помощь Украине, Владимир Зеленский
16:08 03.02.2025 (обновлено: 16:09 03.02.2025)
 
"Скорее!" Заявление Зеленского вызвало неожиданную реакцию в Евросоюзе

Политик Филиппо призвал прекратить оказывать помощь Киеву после слов Зеленского

© Коллаж РИА НовостиФлаги Украины, ЕС
Флаги Украины, ЕС - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Необходимо немедленно прекратить любую помощь Украине. С таким призывом в социальный сети Х выступил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя заявление Владимира Зеленского о помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов.
На прошлой неделе Зеленский в беседе с агентством Associated Press заявил, что не знает, куда пропали около $100 млрд, которые США выделил Украине в качестве помощи. По утверждению главы киевского режима, до Киева из выделенных $177 млрд дошли лишь $76 млрд. Примечательно, что, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты выделили на поддержку Украины на $200 млрд больше, чем другие государства-члены НАТО.

Похоже, сомнительное заявление Зеленского вызвало ярость у лидера партии "Патриоты", который выступил в соцсети с таким призывом: "Больше ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины, только мир: скорее!"
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При этом Филиппо назвал украинский конфликт схемой хищения средств и поинтересовался, когда начнется масштабное расследование.

 
ПолитикаФлориан Филиппопомощь УкраинеВладимир Зеленский
 
 
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