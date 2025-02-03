https://1prime.ru/20250203/uregulirvanie-854644617.html

Трамп заявил о "большом прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о "большом прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине - 03.02.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о "большом прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил представителям СМИ, что в урегулировании конфликта Российской Федерации и Украины был достигнут "большой... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T23:43+0300

2025-02-03T23:43+0300

2025-02-03T23:44+0300

политика

дональд трамп

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил представителям СМИ, что в урегулировании конфликта Российской Федерации и Украины был достигнут "большой прогресс".По его словам американского президента, "мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет".После этого он добавил, что "Мы должны остановить эту нелепую войну".

https://1prime.ru/20250203/tramp-854643954.html

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дональд трамп, россия, украина