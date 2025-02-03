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Трамп заявил о "большом прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о "большом прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине
Трамп заявил о "большом прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине - 03.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о "большом прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил представителям СМИ, что в урегулировании конфликта Российской Федерации и Украины был достигнут "большой... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T23:43+0300
2025-02-03T23:44+0300
политика
дональд трамп
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил представителям СМИ, что в урегулировании конфликта Российской Федерации и Украины был достигнут "большой прогресс".По его словам американского президента, "мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет".После этого он добавил, что "Мы должны остановить эту нелепую войну".
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дональд трамп, россия, украина
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, УКРАИНА
23:43 03.02.2025 (обновлено: 23:44 03.02.2025)
 
Трамп заявил о "большом прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: по урегулированию конфликта России и Украины достигнут "большой прогресс"

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил представителям СМИ, что в урегулировании конфликта Российской Федерации и Украины был достигнут "большой прогресс".
По его словам американского президента, "мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет".
Киев, Украина
Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы
Вчера, 22:28
После этого он добавил, что "Мы должны остановить эту нелепую войну".
 
ПолитикаДональд ТрампРОССИЯУКРАИНА
 
 
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