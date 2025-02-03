Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Телеканал CBS рассказал дальнейших планах Белого дома в отношении USAID - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250203/usaid-854642482.html
Телеканал CBS рассказал дальнейших планах Белого дома в отношении USAID
Телеканал CBS рассказал дальнейших планах Белого дома в отношении USAID - 03.02.2025, ПРАЙМ
Телеканал CBS рассказал дальнейших планах Белого дома в отношении USAID
Американская администрация планирует сократить штат USAID и объединить его с Госдепом. Об этом сообщил ТВ-канал CBS, ссылаясь на источники. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T20:23+0300
2025-02-03T20:32+0300
политика
администрация сша
usaid
госдеп
объединение
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75728/53/757285317_0:8:721:413_1920x0_80_0_0_adaac2d3193ef052025892eb70f61683.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Американская администрация планирует сократить штат USAID и объединить его с Госдепом. Об этом сообщил ТВ-канал CBS, ссылаясь на источники.Согласно информации CBS, Белый дом может сообщить о запланированной реформе в самое ближайшее время. При этом отмечается, что USAID, невзирая на объединение с Госдепом, продолжит работу как структура, которая отвечает за гумпомощь. Однако в настоящий момент в президентской администрации продолжают обсуждать возможное сокращение финансирования агентства, сообщил телеканал.Ранее Трамп неоднократно выступал с критическими замечаниями в адрес USAID, подчеркивая, что агентство расходует средства налогоплательщиков на проекты, не отвечающие интересам Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20250202/usaid-854618875.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75728/53/757285317_80:0:639:419_1920x0_80_0_0_16a29518dad6a392f0832a79014d3698.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
администрация сша, usaid, госдеп, объединение
Политика, администрация США, USAID, Госдеп, объединение
20:23 03.02.2025 (обновлено: 20:32 03.02.2025)
 
Телеканал CBS рассказал дальнейших планах Белого дома в отношении USAID

CBS: Белый дом намерен сократить штат USAID и объединить его с Госдепом

USAID больше не будет работать в РФ
USAID больше не будет работать в РФ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Американская администрация планирует сократить штат USAID и объединить его с Госдепом. Об этом сообщил ТВ-канал CBS, ссылаясь на источники.
Согласно информации CBS, Белый дом может сообщить о запланированной реформе в самое ближайшее время. При этом отмечается, что USAID, невзирая на объединение с Госдепом, продолжит работу как структура, которая отвечает за гумпомощь. Однако в настоящий момент в президентской администрации продолжают обсуждать возможное сокращение финансирования агентства, сообщил телеканал.
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон
"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID
Вчера, 23:20
Ранее Трамп неоднократно выступал с критическими замечаниями в адрес USAID, подчеркивая, что агентство расходует средства налогоплательщиков на проекты, не отвечающие интересам Соединенных Штатов.
 
Политикаадминистрация СШАUSAIDГосдепобъединение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала