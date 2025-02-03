https://1prime.ru/20250203/usaid-854642482.html

Телеканал CBS рассказал дальнейших планах Белого дома в отношении USAID

Телеканал CBS рассказал дальнейших планах Белого дома в отношении USAID - 03.02.2025, ПРАЙМ

Телеканал CBS рассказал дальнейших планах Белого дома в отношении USAID

Американская администрация планирует сократить штат USAID и объединить его с Госдепом. Об этом сообщил ТВ-канал CBS, ссылаясь на источники. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T20:23+0300

2025-02-03T20:23+0300

2025-02-03T20:32+0300

политика

администрация сша

usaid

госдеп

объединение

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ВАШИНГТОН, 3 фев – ПРАЙМ. Американская администрация планирует сократить штат USAID и объединить его с Госдепом. Об этом сообщил ТВ-канал CBS, ссылаясь на источники.Согласно информации CBS, Белый дом может сообщить о запланированной реформе в самое ближайшее время. При этом отмечается, что USAID, невзирая на объединение с Госдепом, продолжит работу как структура, которая отвечает за гумпомощь. Однако в настоящий момент в президентской администрации продолжают обсуждать возможное сокращение финансирования агентства, сообщил телеканал.Ранее Трамп неоднократно выступал с критическими замечаниями в адрес USAID, подчеркивая, что агентство расходует средства налогоплательщиков на проекты, не отвечающие интересам Соединенных Штатов.

https://1prime.ru/20250202/usaid-854618875.html

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администрация сша, usaid, госдеп, объединение