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Мишустин освободил от должности замминистра энергетики - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Мишустин освободил от должности замминистра энергетики
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики - 03.02.2025, ПРАЙМ
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T20:09+0300
2025-02-03T20:09+0300
михаил мишустин
замминистра
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
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михаил мишустин, замминистра, минэнерго рф
Михаил Мишустин, замминистра, Минэнерго РФ
20:09 03.02.2025
 
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики

Мишустин освободил от должности замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова

© Фото : Министерство энергетики РФЛоготип Министерства энергетики РФ
Логотип Министерства энергетики РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : Министерство энергетики РФ
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Минэнерго разработало документ для принципа "бери или плати" в электросетях
29 января, 16:33
 
Михаил МишустинзамминистраМинэнерго РФ
 
 
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