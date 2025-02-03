https://1prime.ru/20250203/uvolnenie-854642264.html
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики - 03.02.2025, ПРАЙМ
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T20:09+0300
2025-02-03T20:09+0300
2025-02-03T20:09+0300
михаил мишустин
замминистра
минэнерго рф
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250129/minenergo-854532254.html
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михаил мишустин, замминистра, минэнерго рф
Михаил Мишустин, замминистра, Минэнерго РФ
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики
Мишустин освободил от должности замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова