https://1prime.ru/20250203/uvolnenie-854642264.html

Мишустин освободил от должности замминистра энергетики

Мишустин освободил от должности замминистра энергетики - 03.02.2025, ПРАЙМ

Мишустин освободил от должности замминистра энергетики

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T20:09+0300

2025-02-03T20:09+0300

2025-02-03T20:09+0300

михаил мишустин

замминистра

минэнерго рф

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Сергея Мочальникова по его просьбе, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250129/minenergo-854532254.html

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2025

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михаил мишустин, замминистра, минэнерго рф