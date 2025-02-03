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Снизилась средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России
Снизилась средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России - 03.02.2025, ПРАЙМ
Снизилась средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады января 2025 года... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T18:13+0300
2025-02-03T18:13+0300
2025-02-03T18:16+0300
экономика
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады января 2025 года снизилась на 0,05 процентного пункта - до 21,47% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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россия, банки, ставка по вкладам
Экономика, РОССИЯ, Банки, ставка по вкладам
Снизилась средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России
ЦБ РФ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 21,47%
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады января 2025 года снизилась на 0,05 процентного пункта - до 21,47% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.