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Власти Москвы представят концепцию нового проекта на месте СЭВа - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Власти Москвы представят концепцию нового проекта на месте СЭВа
Власти Москвы представят концепцию нового проекта на месте СЭВа - 03.02.2025, ПРАЙМ
Власти Москвы представят концепцию нового проекта на месте СЭВа
Власти Москвы представят концепцию нового проекта на месте здания мэрии Москвы на Новом Арбате, где во времена СССР находился Совет экономической взаимопомощи... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T05:16+0300
2025-02-03T05:16+0300
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общество
россия
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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Власти Москвы представят концепцию нового проекта на месте здания мэрии Москвы на Новом Арбате, где во времена СССР находился Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. По его словам, в настоящее время обсуждаются разные и детально рассматриваются разные концепции строительства. "Есть здания своего времени, есть здания эпохи. Здания эпохи, условно говоря, становятся архитектурными памятниками, которые сохраняются, за которыми мы присматриваем, бережно к ним относимся, реставрируем. Возьмем здание напротив СЭВа – гостиницу "Украина". Это здание эпохи, которое, как мы понимаем, будет стоять годы, десятилетия, столетия. А есть здания, которые сыграли свою важную роль, но функциональное назначение у них самое обычное. Если брать здание СЭВа, то это обычное офисное здание, которое с учетом современных технологий не является комфортным", – отметил Ефимов. Вице-мэр пояснил, что целый набор конструктивных элементов здания мэрии на Новом Арбате "отслужили свое и требуют существенных вложений в обновление, то есть полной замены". "Это делает проект приспособления здания к современному использованию нецелесообразным. Поэтому мы думаем, что на его месте мог бы появиться объект, который станет определенным символом нашего времени", – сказал он. Ефимов пообещал, что эскизы будущей застройки в секрете держать не будут и покажут уже в этом году. В октябре 2024 года департамент имущества Москвы сообщил, что бывшее здание СЭВ признано аварийным и его ждет масштабная реконструкция, ходе которой площадь комплекса должна увеличиться до 600 тысяч квадратных метров. В нем планируется разместить образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты. Полностью интервью с Владимиром Ефимовым читайте на сайте РИА Новости в 8.00 мск.
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40
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бизнес, общество , россия, москва
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА
05:16 03.02.2025
 
Власти Москвы представят концепцию нового проекта на месте СЭВа

Ефимов: концепцию нового проекта на месте здания мэрии Москвы представят в ближайшее время

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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Власти Москвы представят концепцию нового проекта на месте здания мэрии Москвы на Новом Арбате, где во времена СССР находился Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
По его словам, в настоящее время обсуждаются разные и детально рассматриваются разные концепции строительства.
"Есть здания своего времени, есть здания эпохи. Здания эпохи, условно говоря, становятся архитектурными памятниками, которые сохраняются, за которыми мы присматриваем, бережно к ним относимся, реставрируем. Возьмем здание напротив СЭВа – гостиницу "Украина". Это здание эпохи, которое, как мы понимаем, будет стоять годы, десятилетия, столетия. А есть здания, которые сыграли свою важную роль, но функциональное назначение у них самое обычное. Если брать здание СЭВа, то это обычное офисное здание, которое с учетом современных технологий не является комфортным", – отметил Ефимов.
Вице-мэр пояснил, что целый набор конструктивных элементов здания мэрии на Новом Арбате "отслужили свое и требуют существенных вложений в обновление, то есть полной замены". "Это делает проект приспособления здания к современному использованию нецелесообразным. Поэтому мы думаем, что на его месте мог бы появиться объект, который станет определенным символом нашего времени", – сказал он.
Ефимов пообещал, что эскизы будущей застройки в секрете держать не будут и покажут уже в этом году.
В октябре 2024 года департамент имущества Москвы сообщил, что бывшее здание СЭВ признано аварийным и его ждет масштабная реконструкция, ходе которой площадь комплекса должна увеличиться до 600 тысяч квадратных метров. В нем планируется разместить образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты.
Полностью интервью с Владимиром Ефимовым читайте на сайте РИА Новости в 8.00 мск.
 
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