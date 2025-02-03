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Володин высказался за развитие сотрудничества с парламентом Индии - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Володин высказался за развитие сотрудничества с парламентом Индии
Володин высказался за развитие сотрудничества с парламентом Индии - 03.02.2025, ПРАЙМ
Володин высказался за развитие сотрудничества с парламентом Индии
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем Совета штатов парламента, вице-президентом Джагдипом Дханкхаром... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:09+0300
2025-02-03T11:09+0300
политика
индия
россия
мировая экономика
вячеслав володин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - ПРАЙМ. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем Совета штатов парламента, вице-президентом Джагдипом Дханкхаром высказался за развитие сотрудничества с парламентом Индии. "Важно развивать взаимодействие в рамках парламентского измерения, чтобы мы через свою работу вносили вклад в развитие отношений", - сказал Володин. По словам Володина, у России и Индии "особые отношения, которые развиваются на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств и взаимовыгодного сотрудничества". Как отметил председатель Госдумы, большой вклад в развитие российско-индийского диалога вносят лидеры государств. "Со своей стороны мы должны законодательно обеспечить решения, принятые президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Несмотря на большие расстояния, которые нас разделяют, отношения крепнут, и нам надо постараться, чтобы та динамика, которая есть на уровне исполнительной власти, была и в нашей работе", - считает председатель Госдумы. Володин также поздравил коллег и народ Индии с недавно прошедшим национальным праздником - Днем республики и пригласил членов Совета штатов парламента посетить Россию. Дханкхар в свою очередь отметил существующее глубокое взаимопонимание между Россией и Индией, высокий уровень российско-индийских связей, а также значительную роль парламентариев в их развитии. Он напомнил, что за последние 7 месяцев премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию дважды. "Эти два визита отражают важность нашего стратегического партнерства", - сказал он. По его словам, отношения РФ и Индии "выходят на новые траектории, уровень взаимодействия усиливается". "Обе наши страны координируют свои позиции на таких платформах, как ООН, БРИКС, G20, ШОС, чтобы решать глобальные проблемы", - добавил вице-президент Индии. Председатель Госдумы находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера Народной палаты парламента Ома Бирлы. Запланированы встречи Володина с руководством республики. Также будут обсуждаться вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, дальнейшее развитие межпарламентского диалога.
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индия, россия, мировая экономика, вячеслав володин
Политика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Мировая экономика, Вячеслав Володин
11:09 03.02.2025
 

Володин высказался за развитие сотрудничества с парламентом Индии

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - ПРАЙМ. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем Совета штатов парламента, вице-президентом Джагдипом Дханкхаром высказался за развитие сотрудничества с парламентом Индии.
"Важно развивать взаимодействие в рамках парламентского измерения, чтобы мы через свою работу вносили вклад в развитие отношений", - сказал Володин.
По словам Володина, у России и Индии "особые отношения, которые развиваются на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств и взаимовыгодного сотрудничества".
Как отметил председатель Госдумы, большой вклад в развитие российско-индийского диалога вносят лидеры государств.
"Со своей стороны мы должны законодательно обеспечить решения, принятые президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Несмотря на большие расстояния, которые нас разделяют, отношения крепнут, и нам надо постараться, чтобы та динамика, которая есть на уровне исполнительной власти, была и в нашей работе", - считает председатель Госдумы.
Володин также поздравил коллег и народ Индии с недавно прошедшим национальным праздником - Днем республики и пригласил членов Совета штатов парламента посетить Россию.
Дханкхар в свою очередь отметил существующее глубокое взаимопонимание между Россией и Индией, высокий уровень российско-индийских связей, а также значительную роль парламентариев в их развитии.
Он напомнил, что за последние 7 месяцев премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию дважды. "Эти два визита отражают важность нашего стратегического партнерства", - сказал он.
По его словам, отношения РФ и Индии "выходят на новые траектории, уровень взаимодействия усиливается". "Обе наши страны координируют свои позиции на таких платформах, как ООН, БРИКС, G20, ШОС, чтобы решать глобальные проблемы", - добавил вице-президент Индии.
Председатель Госдумы находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера Народной палаты парламента Ома Бирлы.
Запланированы встречи Володина с руководством республики. Также будут обсуждаться вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, дальнейшее развитие межпарламентского диалога.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
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ПолитикаИНДИЯРОССИЯМировая экономикаВячеслав Володин
 
 
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