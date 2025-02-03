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Сотрудница банка на Сахалине украла у клиентов более 13 млн рублей - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Сотрудница банка на Сахалине украла у клиентов более 13 млн рублей
Сотрудница банка на Сахалине украла у клиентов более 13 млн рублей - 03.02.2025, ПРАЙМ
Сотрудница банка на Сахалине украла у клиентов более 13 млн рублей
Сотрудницу банка на Сахалине будут судить за хищение средств клиентов общей суммой более 13 миллионов рублей, сообщает прокуратура области. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T08:16+0300
2025-02-03T08:16+0300
рф
сахалин
финансы
банки
воровство
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев – ПРАЙМ. Сотрудницу банка на Сахалине будут судить за хищение средств клиентов общей суммой более 13 миллионов рублей, сообщает прокуратура области. "Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "Б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, три эпизода)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По информации пресс-службы, с ноября 2020 года по декабрь 2023 года сотрудница филиала одного из банков в Южно-Сахалинске имея доступ к банковскому сейфу клиента украла у него более пяти миллионов рублей. "Она же, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства трех лиц, переданные ей для размещения во вкладах, а также перевода на счета других банков в сумме более восьми миллионов рублей", - отмечает пресс-служба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемой в размере причиненного потерпевшим ущерба.
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рф, сахалин, финансы, банки, воровство
РФ, Сахалин, Финансы, Банки, воровство
08:16 03.02.2025
 
Сотрудница банка на Сахалине украла у клиентов более 13 млн рублей

Сотрудницу банка на Сахалине будут судить за хищение более 13 млн рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев – ПРАЙМ. Сотрудницу банка на Сахалине будут судить за хищение средств клиентов общей суммой более 13 миллионов рублей, сообщает прокуратура области.
"Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "Б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, три эпизода)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации пресс-службы, с ноября 2020 года по декабрь 2023 года сотрудница филиала одного из банков в Южно-Сахалинске имея доступ к банковскому сейфу клиента украла у него более пяти миллионов рублей.
"Она же, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства трех лиц, переданные ей для размещения во вкладах, а также перевода на счета других банков в сумме более восьми миллионов рублей", - отмечает пресс-служба.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемой в размере причиненного потерпевшим ущерба.
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РФСахалинФинансыБанкиворовство
 
 
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