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Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам
Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам - 03.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам
Правительство России включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T10:01+0300
2025-02-03T10:02+0300
экономика
россия
правительство
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Правительство России включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам, сообщила пресс-служба правительства. "По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику", - говорится в сообщении. В пресс-службе кабмина также полагают, что мера даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. "В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции", - заключили в кабмине.
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россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
10:01 03.02.2025 (обновлено: 10:02 03.02.2025)
 
Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Правительство освободило производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Правительство России включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам, сообщила пресс-служба правительства.
"По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику", - говорится в сообщении.
В пресс-службе кабмина также полагают, что мера даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства.
"В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции", - заключили в кабмине.
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