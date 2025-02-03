https://1prime.ru/20250203/vyplaty-854623945.html
Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам
Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам - 03.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам
Правительство России включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T10:01+0300
2025-02-03T10:01+0300
2025-02-03T10:02+0300
экономика
россия
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Правительство России включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам, сообщила пресс-служба правительства. "По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику", - говорится в сообщении. В пресс-службе кабмина также полагают, что мера даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. "В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции", - заключили в кабмине.
https://1prime.ru/20250129/vodka-854538331.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам
Правительство освободило производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Правительство России включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам, сообщила пресс-служба правительства.
"По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику", - говорится в сообщении.
В пресс-службе кабмина также полагают, что мера даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства.
"В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции", - заключили в кабмине.
Водка и огурцы подорожали на 1%, яйца подешевели на 0,8% с 21 по 27 января