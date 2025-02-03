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Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам - 03.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Правительство России включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T10:01+0300

2025-02-03T10:01+0300

2025-02-03T10:02+0300

экономика

россия

правительство

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Правительство России включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам, сообщила пресс-служба правительства. "По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику", - говорится в сообщении. В пресс-службе кабмина также полагают, что мера даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. "В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции", - заключили в кабмине.

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россия, правительство