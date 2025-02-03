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В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие
В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие - 03.02.2025, ПРАЙМ
В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали и один человек погиб в результате взрыва неизвестного устройства в холле 29-этажного дома в жилом комплексе "Алые Паруса" на... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T10:20+0300
2025-02-03T10:20+0300
2025-02-03T10:41+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Четыре человека пострадали и один человек погиб в результате взрыва неизвестного устройства в холле 29-этажного дома в жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах."При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе СК России также сообщили РИА Новости, что по факту инцидента заведено уголовное дело. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, а также проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Также сообщается, что столичная прокуратура поставила на контроль установление фактов инцидента, произошедшего в жилом комплексе на Авиационной улице в Москве, а также расследование связанного с ним уголовного дела.
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Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, взрыв
В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Четыре человека пострадали и один человек погиб в результате взрыва неизвестного устройства в холле 29-этажного дома в жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах.
"При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе СК России также сообщили РИА Новости, что по факту инцидента заведено уголовное дело. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, а также проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Также сообщается, что столичная прокуратура поставила на контроль установление фактов инцидента, произошедшего в жилом комплексе на Авиационной улице в Москве, а также расследование связанного с ним уголовного дела.
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