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В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие

В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие - 03.02.2025, ПРАЙМ

В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали и один человек погиб в результате взрыва неизвестного устройства в холле 29-этажного дома в жилом комплексе "Алые Паруса" на... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T10:20+0300

2025-02-03T10:20+0300

2025-02-03T10:41+0300

происшествия

россия

москва

взрыв

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Четыре человека пострадали и один человек погиб в результате взрыва неизвестного устройства в холле 29-этажного дома в жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах."При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе СК России также сообщили РИА Новости, что по факту инцидента заведено уголовное дело. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, а также проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Также сообщается, что столичная прокуратура поставила на контроль установление фактов инцидента, произошедшего в жилом комплексе на Авиационной улице в Москве, а также расследование связанного с ним уголовного дела.

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россия, москва, взрыв