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Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК

Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК - 03.02.2025, ПРАЙМ

Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК

Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян остался жив после взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Об этом агентству РИА Новости сообщили | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T11:40+0300

2025-02-03T11:40+0300

2025-02-03T11:40+0300

происшествия

армен саркисян

москва

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян остался жив после взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Об этом агентству РИА Новости сообщили в правоохранительных органах."Саркисян жив", - заявил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в результате происшествия в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва неизвестного устройства в вестибюле здания.Также сообщается, что в здании в результате взрыва оказались повреждены четыре лифта.

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армен саркисян, москва