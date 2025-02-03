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Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК
Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК - 03.02.2025, ПРАЙМ
Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК
Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян остался жив после взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Об этом агентству РИА Новости сообщили | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:40+0300
2025-02-03T11:40+0300
происшествия
армен саркисян
москва
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян остался жив после взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Об этом агентству РИА Новости сообщили в правоохранительных органах."Саркисян жив", - заявил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в результате происшествия в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва неизвестного устройства в вестибюле здания.Также сообщается, что в здании в результате взрыва оказались повреждены четыре лифта.
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армен саркисян, москва
Происшествия, Армен Саркисян, МОСКВА
11:40 03.02.2025
 
Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК

Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК в Москве

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВзрыв в ЖК "Алые паруса"
Взрыв в ЖК Алые паруса - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян остался жив после взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Об этом агентству РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
"Саркисян жив", - заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва неизвестного устройства в вестибюле здания.
Также сообщается, что в здании в результате взрыва оказались повреждены четыре лифта.
Жилой комплекс Алые Паруса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие
10:20
 
ПроисшествияАрмен СаркисянМОСКВА
 
 
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