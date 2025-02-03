https://1prime.ru/20250203/vzryv-854628096.html
Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК
Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК - 03.02.2025, ПРАЙМ
Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК
Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян остался жив после взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Об этом агентству РИА Новости сообщили | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:40+0300
2025-02-03T11:40+0300
2025-02-03T11:40+0300
происшествия
армен саркисян
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/03/854627872_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_0d7e85f6d8cac8a6fe4f41b4cfb78b8c.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян остался жив после взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Об этом агентству РИА Новости сообщили в правоохранительных органах."Саркисян жив", - заявил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в результате происшествия в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва неизвестного устройства в вестибюле здания.Также сообщается, что в здании в результате взрыва оказались повреждены четыре лифта.
https://1prime.ru/20250203/vzryv-854624803.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/03/854627872_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_51c83f12ddf0eeed34a36b3180b2837e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армен саркисян, москва
Происшествия, Армен Саркисян, МОСКВА
Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК
Основатель добровольческого батальона Саркисян жив после взрыва в ЖК в Москве
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян остался жив после взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Об этом агентству РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
"Саркисян жив", - заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва неизвестного устройства в вестибюле здания.
Также сообщается, что в здании в результате взрыва оказались повреждены четыре лифта.
В жилом комплексе "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, есть пострадавшие