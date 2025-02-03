https://1prime.ru/20250203/yaponiya-854623095.html

В Японии извинились за слова об идее захоронить ядерные отходы на Курилах

В Японии извинились за слова об идее захоронить ядерные отходы на Курилах - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Японии извинились за слова об идее захоронить ядерные отходы на Курилах

Премьер Японии Сигэру Исиба на заседании бюджетного комитета парламента извинился за слова чиновников, посчитавших "заманчивой" идею захоронения российских и... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T09:31+0300

2025-02-03T09:31+0300

2025-02-03T09:31+0300

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ТОКИО, 3 фев – ПРАЙМ. Премьер Японии Сигэру Исиба на заседании бюджетного комитета парламента извинился за слова чиновников, посчитавших "заманчивой" идею захоронения российских и японских ядерных отходов на Курилах в обмен на "возращение" Россией островов. Трансляция идет в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента. Свои извинения принесли также министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто и Ёситака Ито - министр "по делам Окинавы и северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. На симпозиуме, посвященном проблеме захоронения ядерных отходов, который проходил 23 января, как сообщала газета "Хоккайдо", один из участников задался вопросом, "как насчет того, чтобы Россия вернула четыре острова с условием, что на северных территориях будут созданы места окончательного захоронения, в том числе и на долю России?". В ответ на это представитель министерства экономики, торговли и промышленности Японии якобы заявил, что данное предложение заманчиво, если его можно было бы реализовать. Кроме этого, как отмечало издание, один из представителей Организации по управлению ядерными отходами (NUMO) заявил, что это убьет "одним камнем трех-четырех птиц", перефразируя японскую поговорку "одним камнем двух птиц" - аналог русской поговорки "убить двух зайцев". Позже NUMO опубликовали официальное заявление, в котором говорилось, что их представитель не поддерживал высказывание, а фраза была призывом к более детальному пояснению и подчеркивалось, что "ответ не означал положительного отношения к созданию захоронений на северных территориях, мы приносим глубокие извинения за недостаток внимательного отношения к чувствам населения Хоккайдо". Представитель оппозиционной Конституционно-демократической партии Хироси Камия в парламенте заявил протест и сказал, что с позиции всех, кто имеет отношение к "северным территориям", нельзя пройти мимо таких высказываний. Он потребовал объяснений от министров и премьера, так как в Японии Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи считают "территорией Японии" и частью губернаторства Хоккайдо, поэтому возмущение вокруг неправильной реакции чиновников вызвано тем, что предложение звучит оскорбительно и для Хоккайдо, и для японцев – бывших жителей этих островов, покинувших их после войны. Общественная реакция связана с тем, что, исходя из позиции Японии, предложения о захоронении ядерных отходов на этих островах нарушают права Хоккайдо и бывших жителей. "Тут не о чем и говорить! Приношу свои извинения. Такие вещи происходить не должны. Не знаю, было ли это умышленно, но там была распущенность, высокомерие, отношение сверху вниз. От правительства приношу глубокие извинения", - сказал премьер Исиба. "Я был потрясен, когда услышал. Высказывания сотрудников и руководства NUMO были безрассудными и лишены внимательности. Была проведена соответствующая работа, чтобы подобного впредь не было", - сказал министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто. "Когда я услышал про это, не мог сдержать удивления. Я 30 лет назад на Хоккайдо начал заниматься вопросом того, как можно провести эксперимент по окончательному захоронению (ядерных отходов – ред.), и вот уже 30 лет испытываю интерес к этому вопросу, но был удивлен внезапным предложением захоронения ядерных отходов на северных территориях", - сказал министр Ёситака Ито. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://1prime.ru/20250202/yaponiya-854611317.html

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япония, общество , россия