https://1prime.ru/20250203/yuan-854641592.html
Юань за день упал на девять копеек
Юань за день упал на девять копеек - 03.02.2025, ПРАЙМ
Юань за день упал на девять копеек
Рубль по итогам торгов вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T19:07+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 13,27 рубля.
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мосбиржа, юань, снижение
Экономика, Мосбиржа, юань, снижение
Юань за день упал на девять копеек
Мосбиржа: юань снизился за сессию до 13,27 руб
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 13,27 рубля.
Юань завершил торги января на уровне 13,35 рубля