Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань за день упал на девять копеек - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250203/yuan-854641592.html
Юань за день упал на девять копеек
Юань за день упал на девять копеек - 03.02.2025, ПРАЙМ
Юань за день упал на девять копеек
Рубль по итогам торгов вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T19:07+0300
2025-02-03T19:08+0300
экономика
мосбиржа
юань
снижение
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 13,27 рубля.
https://1prime.ru/20250131/yuan-854594827.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_db4d9c987ab9fe146a6e84d4f3790ea4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, юань, снижение
Экономика, Мосбиржа, юань, снижение
19:07 03.02.2025 (обновлено: 19:08 03.02.2025)
 
Юань за день упал на девять копеек

Мосбиржа: юань снизился за сессию до 13,27 руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 13,27 рубля.
%Юань - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
Юань завершил торги января на уровне 13,35 рубля
31 января, 19:22
 
ЭкономикаМосбиржаюаньснижение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала