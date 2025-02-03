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Премьер Франции принял спорный проект о бюджете без голосования депутатов - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Премьер Франции принял спорный проект о бюджете без голосования депутатов
Премьер Франции принял спорный проект о бюджете без голосования депутатов - 03.02.2025, ПРАЙМ
Премьер Франции принял спорный проект о бюджете без голосования депутатов
Французский премьер Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T18:40+0300
2025-02-03T18:53+0300
экономика
франция
законопроект
бюджет
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ПАРИЖ, 3 фев - ПРАЙМ. Французский премьер Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов. Примечательно, что накануне координатор партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар заявил в эфире ТВ-канала BFMTV, что его партия выдвинет главе правительства вотум недоверия, если тот примет этот законопроект без предварительного утверждения в Национальном собрании (парламенте).Тем не менее это не помешало Байру заявить на заседании в Национальном собрании, что "впервые в истории Пятой республики наша страна все еще находится без бюджета в феврале". При этом он отметил, что правительство приняло и выслушало мнения относительно законопроекта всех партий. "Да, этот бюджет не идеален, - отметил Байру., - но он нам нужен". В итоге председателю Национального собрания Франции Яэль-Брон ничего не оставалось, кроме как объявить, что "в соответствии со статьей 49.3 конституции бюджет считается принятым".
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франция, законопроект, бюджет
Экономика, ФРАНЦИЯ, законопроект, бюджет
18:40 03.02.2025 (обновлено: 18:53 03.02.2025)
 
Премьер Франции принял спорный проект о бюджете без голосования депутатов

Премьер Франции принял проект о бюджете на 2025 г без голосования депутатов

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© AFP / Ludovic Marin
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ПАРИЖ, 3 фев - ПРАЙМ. Французский премьер Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов.
Примечательно, что накануне координатор партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар заявил в эфире ТВ-канала BFMTV, что его партия выдвинет главе правительства вотум недоверия, если тот примет этот законопроект без предварительного утверждения в Национальном собрании (парламенте).
Тем не менее это не помешало Байру заявить на заседании в Национальном собрании, что "впервые в истории Пятой республики наша страна все еще находится без бюджета в феврале". При этом он отметил, что правительство приняло и выслушало мнения относительно законопроекта всех партий.
"Да, этот бюджет не идеален, - отметил Байру., - но он нам нужен".
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В итоге председателю Национального собрания Франции Яэль-Брон ничего не оставалось, кроме как объявить, что "в соответствии со статьей 49.3 конституции бюджет считается принятым".
 
ЭкономикаФРАНЦИЯзаконопроектбюджет
 
 
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