https://1prime.ru/20250203/zakonoproekt-854640759.html

Премьер Франции принял спорный проект о бюджете без голосования депутатов

Премьер Франции принял спорный проект о бюджете без голосования депутатов - 03.02.2025, ПРАЙМ

Премьер Франции принял спорный проект о бюджете без голосования депутатов

Французский премьер Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T18:40+0300

2025-02-03T18:40+0300

2025-02-03T18:53+0300

экономика

франция

законопроект

бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/82586/36/825863611_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b7919d3163d1809ec8709c7530ba65d1.jpg

ПАРИЖ, 3 фев - ПРАЙМ. Французский премьер Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов. Примечательно, что накануне координатор партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар заявил в эфире ТВ-канала BFMTV, что его партия выдвинет главе правительства вотум недоверия, если тот примет этот законопроект без предварительного утверждения в Национальном собрании (парламенте).Тем не менее это не помешало Байру заявить на заседании в Национальном собрании, что "впервые в истории Пятой республики наша страна все еще находится без бюджета в феврале". При этом он отметил, что правительство приняло и выслушало мнения относительно законопроекта всех партий. "Да, этот бюджет не идеален, - отметил Байру., - но он нам нужен". В итоге председателю Национального собрания Франции Яэль-Брон ничего не оставалось, кроме как объявить, что "в соответствии со статьей 49.3 конституции бюджет считается принятым".

https://1prime.ru/20250202/votum-854616387.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, законопроект, бюджет