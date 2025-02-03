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В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива - 03.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива
В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива - 03.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива
Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T18:55+0300
2025-02-03T18:56+0300
политика
госдума
законопроект
пиво
безалкогольные напитки
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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, следует из базы данных нижней палаты парламента. Разработчики обращают внимание, что в настоящее время значительно увеличилось количество скрытой рекламы пива. В связи с действующим запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий товаров, например безалкогольного пива, замечают они. "Реклама безалкогольного пива активно используется производителями пива для продвижения своей алкогольной продукции. Такая реклама содержит символику и визуализацию, идентичные алкогольным напиткам до степени смешения. Это создает предпосылки для распространения алкогольных брендов среди несовершеннолетних, формируя у них положительное восприятие потребления пива", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Несмотря на отсутствие этилового спирта в составе безалкогольного пива, его маркетинг часто направлен на ту же целевую аудиторию, что и реклама традиционного алкоголя, сказано там же. "Более того, многочисленные исследования подтверждают, что реклама безалкогольного пива повышает уровень потребления алкогольной продукции в обществе, особенно среди молодежи", - указывают авторы законодательной инициативы. Так, несмотря на массированную рекламу безалкогольного пива в 2022 году продажи безалкогольного пива в Российской Федерации снизились на 2,4%. При этом уже в 2023 году продажи традиционного пива выросли практически на ту же величину - на 2,1%, отмечают разработчики. "Можно предположить, что этому способствовала скрытая реклама пива под видом безалкогольного", - полагают они.
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госдума, законопроект, пиво, безалкогольные напитки
Политика, Госдума, законопроект, пиво, безалкогольные напитки
18:55 03.02.2025 (обновлено: 18:56 03.02.2025)
 
В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива

Эсеры внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива

пиво
пиво
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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Разработчики обращают внимание, что в настоящее время значительно увеличилось количество скрытой рекламы пива. В связи с действующим запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий товаров, например безалкогольного пива, замечают они.
"Реклама безалкогольного пива активно используется производителями пива для продвижения своей алкогольной продукции. Такая реклама содержит символику и визуализацию, идентичные алкогольным напиткам до степени смешения. Это создает предпосылки для распространения алкогольных брендов среди несовершеннолетних, формируя у них положительное восприятие потребления пива", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Несмотря на отсутствие этилового спирта в составе безалкогольного пива, его маркетинг часто направлен на ту же целевую аудиторию, что и реклама традиционного алкоголя, сказано там же. "Более того, многочисленные исследования подтверждают, что реклама безалкогольного пива повышает уровень потребления алкогольной продукции в обществе, особенно среди молодежи", - указывают авторы законодательной инициативы.
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Так, несмотря на массированную рекламу безалкогольного пива в 2022 году продажи безалкогольного пива в Российской Федерации снизились на 2,4%. При этом уже в 2023 году продажи традиционного пива выросли практически на ту же величину - на 2,1%, отмечают разработчики. "Можно предположить, что этому способствовала скрытая реклама пива под видом безалкогольного", - полагают они.
 
ПолитикаГосдумазаконопроектпивобезалкогольные напитки
 
 
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