https://1prime.ru/20250203/zakonoproekt-854641100.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива

Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T18:55+0300

2025-02-03T18:55+0300

2025-02-03T18:56+0300

политика

госдума

законопроект

пиво

безалкогольные напитки

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75190/38/751903885_0:22:600:360_1920x0_80_0_0_b54b9247231d2d31a7babd13cafd5eec.jpg

МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, следует из базы данных нижней палаты парламента. Разработчики обращают внимание, что в настоящее время значительно увеличилось количество скрытой рекламы пива. В связи с действующим запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий товаров, например безалкогольного пива, замечают они. "Реклама безалкогольного пива активно используется производителями пива для продвижения своей алкогольной продукции. Такая реклама содержит символику и визуализацию, идентичные алкогольным напиткам до степени смешения. Это создает предпосылки для распространения алкогольных брендов среди несовершеннолетних, формируя у них положительное восприятие потребления пива", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Несмотря на отсутствие этилового спирта в составе безалкогольного пива, его маркетинг часто направлен на ту же целевую аудиторию, что и реклама традиционного алкоголя, сказано там же. "Более того, многочисленные исследования подтверждают, что реклама безалкогольного пива повышает уровень потребления алкогольной продукции в обществе, особенно среди молодежи", - указывают авторы законодательной инициативы. Так, несмотря на массированную рекламу безалкогольного пива в 2022 году продажи безалкогольного пива в Российской Федерации снизились на 2,4%. При этом уже в 2023 году продажи традиционного пива выросли практически на ту же величину - на 2,1%, отмечают разработчики. "Можно предположить, что этому способствовала скрытая реклама пива под видом безалкогольного", - полагают они.

https://1prime.ru/20250105/pivo-854029107.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, законопроект, пиво, безалкогольные напитки