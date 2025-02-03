Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250203/zelenskiy-854622953.html
"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе
"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе - 03.02.2025, ПРАЙМ
"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе
Владимир Зеленский признал, что только часть выделенных США средств дошла до Украины, что фактически означает, что эти деньги были украдены. Такое мнение в... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:22+0300
2025-02-03T09:22+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f6609ab1411e65d509da3054607eadc1.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что только часть выделенных США средств дошла до Украины, что фактически означает, что эти деньги были украдены. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз."Диктатор Зеленский фактически признает, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно", — заметил он.Ранее глава киевского режима в беседе с изданием Associated Press раскрыл, что ему неизвестно, куда исчезли 100 миллиардов долларов финансовой помощи со стороны США. Он подчеркнул, что Киев получил только 75 миллиардов из направленных 177.
https://1prime.ru/20250202/zelenskiy-854617295.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d273997a75f0ddc646edd30aa2ef79f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
09:22 03.02.2025
 
"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе

Журналист Боуз: Зеленский признал, что обворовывал американский народ

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что только часть выделенных США средств дошла до Украины, что фактически означает, что эти деньги были украдены. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз.
"Диктатор Зеленский фактически признает, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно", — заметил он.
Ранее глава киевского режима в беседе с изданием Associated Press раскрыл, что ему неизвестно, куда исчезли 100 миллиардов долларов финансовой помощи со стороны США. Он подчеркнул, что Киев получил только 75 миллиардов из направленных 177.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
"Теперь платите". В США обрушились на Зеленского из-за слов о России
Вчера, 20:28
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала