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"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе
"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе - 03.02.2025, ПРАЙМ
"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе
Владимир Зеленский признал, что только часть выделенных США средств дошла до Украины, что фактически означает, что эти деньги были украдены. Такое мнение в... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:22+0300
2025-02-03T09:22+0300
2025-02-03T09:22+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что только часть выделенных США средств дошла до Украины, что фактически означает, что эти деньги были украдены. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз."Диктатор Зеленский фактически признает, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно", — заметил он.Ранее глава киевского режима в беседе с изданием Associated Press раскрыл, что ему неизвестно, куда исчезли 100 миллиардов долларов финансовой помощи со стороны США. Он подчеркнул, что Киев получил только 75 миллиардов из направленных 177.
https://1prime.ru/20250202/zelenskiy-854617295.html
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе
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