https://1prime.ru/20250203/zelenskiy-854622953.html

"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе

"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе - 03.02.2025, ПРАЙМ

"Поразительно". Заявление Зеленского вызвало шок на Западе

Владимир Зеленский признал, что только часть выделенных США средств дошла до Украины, что фактически означает, что эти деньги были украдены. Такое мнение в... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T09:22+0300

2025-02-03T09:22+0300

2025-02-03T09:22+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что только часть выделенных США средств дошла до Украины, что фактически означает, что эти деньги были украдены. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз."Диктатор Зеленский фактически признает, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно", — заметил он.Ранее глава киевского режима в беседе с изданием Associated Press раскрыл, что ему неизвестно, куда исчезли 100 миллиардов долларов финансовой помощи со стороны США. Он подчеркнул, что Киев получил только 75 миллиардов из направленных 177.

https://1prime.ru/20250202/zelenskiy-854617295.html

украина

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украина, запад, владимир зеленский