https://1prime.ru/20250203/zelenskiy-854625229.html

"Больше никакой лжи". Громкий призыв журналистки после слов Зеленского

"Больше никакой лжи". Громкий призыв журналистки после слов Зеленского - 03.02.2025, ПРАЙМ

"Больше никакой лжи". Громкий призыв журналистки после слов Зеленского

Владмир Зеленский больше не должен получать деньги после его слов о помощи США, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко. | 03.02.2025, ПРАЙМ

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политика

украина

владимир зеленский

сша

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нато

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Владмир Зеленский больше не должен получать деньги после его слов о помощи США, написала в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко."Как вы думаете, должен ли Зеленский получить хотя бы еще один цент, прежде чем весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов? Больше никакой лжи. Проведите аудит Украины!" - прокомментировала она заявление Зеленского.Ранее Владимир Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press на прошлой неделе признался, что не знает, где находятся около ста миллиардов долларов американской помощи. Он заявил, что из приведенных им в пример 177 миллиардов долларов до Украины дошли только 76 миллиардов.В январе президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на 200 миллиардов долларов больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО.

https://1prime.ru/20250203/zelenskiy-854622953.html

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, нато