https://1prime.ru/20250203/zelenskiy-854628707.html

"Я тебя понял". На Западе высмеяли дерзкое заявление Зеленского о Путине

"Я тебя понял". На Западе высмеяли дерзкое заявление Зеленского о Путине - 03.02.2025, ПРАЙМ

"Я тебя понял". На Западе высмеяли дерзкое заявление Зеленского о Путине

Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на заявление Владимира Зеленского о позиции Владимира Путина по переговорам с Украиной. Об этом он... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T11:53+0300

2025-02-03T11:53+0300

2025-02-03T11:53+0300

политика

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на заявление Владимира Зеленского о позиции Владимира Путина по переговорам с Украиной. Об этом он написал в социальной сети Х."Хорошо, я понял тебя, Зеленский. Премия "Мир клоунов — 2025" — ваша. Теперь борьба идет за второе место", — заметил Христофору.Так журналист ответил на заявление Зеленского в интервью Associated Press, в котором он утверждал, что Путин боится прямых переговоров с Украиной.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20250203/zelenskiy-854622953.html

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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский