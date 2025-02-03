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"Я тебя понял". На Западе высмеяли дерзкое заявление Зеленского о Путине - 03.02.2025, ПРАЙМ
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"Я тебя понял". На Западе высмеяли дерзкое заявление Зеленского о Путине
"Я тебя понял". На Западе высмеяли дерзкое заявление Зеленского о Путине - 03.02.2025, ПРАЙМ
"Я тебя понял". На Западе высмеяли дерзкое заявление Зеленского о Путине
Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на заявление Владимира Зеленского о позиции Владимира Путина по переговорам с Украиной. Об этом он... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:53+0300
2025-02-03T11:53+0300
политика
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на заявление Владимира Зеленского о позиции Владимира Путина по переговорам с Украиной. Об этом он написал в социальной сети Х."Хорошо, я понял тебя, Зеленский. Премия "Мир клоунов — 2025" — ваша. Теперь борьба идет за второе место", — заметил Христофору.Так журналист ответил на заявление Зеленского в интервью Associated Press, в котором он утверждал, что Путин боится прямых переговоров с Украиной.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский
11:53 03.02.2025
 
"Я тебя понял". На Западе высмеяли дерзкое заявление Зеленского о Путине

Журналист Христофору раскритиковал слова Зеленского о Путине и переговорах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал на заявление Владимира Зеленского о позиции Владимира Путина по переговорам с Украиной. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Хорошо, я понял тебя, Зеленский. Премия "Мир клоунов — 2025" — ваша. Теперь борьба идет за второе место", — заметил Христофору.
Так журналист ответил на заявление Зеленского в интервью Associated Press, в котором он утверждал, что Путин боится прямых переговоров с Украиной.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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