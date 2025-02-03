https://1prime.ru/20250203/zelenskiy-854631091.html

НАТО готовит операцию по дискредитации Зеленского, сообщает СВР

НАТО готовит операцию по дискредитации Зеленского, сообщает СВР - 03.02.2025, ПРАЙМ

НАТО готовит операцию по дискредитации Зеленского, сообщает СВР

НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского. В ходе операции планируется обнародовать сведения о том, как Зеленский вместе с командой | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T13:23+0300

2025-02-03T13:23+0300

2025-02-03T13:25+0300

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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского. В ходе операции планируется обнародовать сведения о том, как Зеленский вместе с командой присвоил более полутора миллиардов долларов, вывел за границу денежное довольствие продолжающих числиться живыми погибших украинских военнослужащих и продавал полученное западное вооружение в Африку. Информацию сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. "В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР. В пресс-бюро также добавили о намерениях НАТО вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих, которые по-прежнему числятся проходящими службу на передовой.Помимо прочего, по информации СВР, НАТО также предаст огласке факты причастности Зеленского к неоднократной продаже крупных партий безвозмездно переданной Киеву западной военной техники различным группировкам в странах Африки.Как отметили в пресс-бюро СВР, теперь даже в НАТО понимают, что время Зеленского сочтено."То, что время "просроченного" Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

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нато, финансы, украина, владимир зеленский