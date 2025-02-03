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Подпольную торговлю зерном пресекли в Херсонской области

Подпольную торговлю зерном пресекли в Херсонской области - 03.02.2025, ПРАЙМ

Подпольную торговлю зерном пресекли в Херсонской области

Подпольную торговлю зерном с оборотом свыше 150 миллионов рублей пресекли в Херсонской области, задержаны трое подозреваемых, сообщила представитель МВД РФ... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T11:55+0300

2025-02-03T11:55+0300

2025-02-03T11:55+0300

мошенничество

сельское хозяйство

херсонская область

рф

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Подпольную торговлю зерном с оборотом свыше 150 миллионов рублей пресекли в Херсонской области, задержаны трое подозреваемых, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Херсонской области мои коллеги пресекли криминальную деятельность в сфере сельского хозяйства. Задержаны участники организованной группы, которые подозреваются в незаконном использовании документов для образования юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей", - сказала Волк. Предварительно установлено, что в 2023 году трое жителей Херсонской области и Крыма зарегистрировали на подставных лиц ряд крестьянско-фермерских хозяйств. Целью их деятельности была организация теневого рынка сельскохозяйственных товаров, в том числе для их последующего экспорта за рубеж. "От имени подконтрольных организаций фигуранты закупали у частных фермеров зерновую продукцию, которая в дальнейшем вывозилась для реализации за пределы области. Распределение дохода происходило путем использования средств электронных платежей, принадлежащих номинальным руководителям юридических лиц. Общий оборот по их счетам составил более 150 млн рублей", - уточнила Волк. Полицейскими при силовой поддержке Росгвардии задержаны трое подозреваемых. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьями 173.2 (Незаконное использование документов для образования юридического лица) и 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Фигурантам избрана мера пресечения в виде залога, заключили в ведомстве.

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сельское хозяйство, херсонская область, рф