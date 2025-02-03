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Цена на золото достигла нового исторического максимума

Цена на золото достигла нового исторического максимума - 03.02.2025, ПРАЙМ

Цена на золото достигла нового исторического максимума

Стоимость золота в понедельник вечером ускорила рост до 1%, впервые превысила отметку в 2 870 долларов за тройскую унцию, достигла нового исторического... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T18:25+0300

2025-02-03T18:25+0300

2025-02-03T18:26+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером ускорила рост до 1%, впервые превысила отметку в 2 870 долларов за тройскую унцию, достигла нового исторического максимума, следует из данных торгов. По состоянию на 18.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 31,91 доллара, или на 0,72%, до 2 866,91 доллара за тройскую унцию, утром золото дешевело. В ходе торгов стоимость драгоценного металла поднималась до 2 871,69 доллара, что стало новым историческим максимумом. Мартовский фьючерс на серебро на 18.12 мск дорожал на 0,76% - до 32,51 доллара за унцию. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. "Эти пошлины создают благоприятный фактор для золота. Не только из-за присущего им инфляционного эффекта, но и потому, что все более "ястребиная" внешняя политика США может ускорить планы по дедолларизации", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Bank of Montreal.

https://1prime.ru/20250201/gold-854603282.html

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золото, цена, рекорд