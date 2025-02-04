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Honda Motors предложила купить акции Nissan Motors

Honda Motors предложила купить акции Nissan Motors - 04.02.2025, ПРАЙМ

Honda Motors предложила купить акции Nissan Motors

Японский автоконцерн Honda Motors выступил с предложением о приобретении акций Nissan Motors и сделать его своей дочерней компанией, сообщает агентство Киодо со | 04.02.2025, ПРАЙМ

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ТОКИО, 4 фев – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Honda Motors выступил с предложением о приобретении акций Nissan Motors и сделать его своей дочерней компанией, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. В конце декабря прошлого года главы автоконцернов Honda Motors и Nissan Motors объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda. Изначально предполагалось, что решение будет принято до конца января 2025 года, но затем объявление деталей перенеслось на середину февраля. Теперь, по информации Киодо, Honda, озабоченная задержкой в усилиях по реструктуризации Nissan, стремится взять на себя руководство, что, в свою очередь, может вызвать сопротивление в руководстве Nissan и еще больше затруднить процесс согласования. Honda в качестве условия для слияния требует от Nissan, который показал резкое ухудшение своих результатов, конкретизации мер рационализации, объявленных в ноябре прошлого года, включая сокращение 9 тысяч сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%. В январе стало известно, что Mitsubishi Motors, главный акционер которой — Nissan Motors, скорее всего, откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan. Если слияние все-таки состоится, новая компания станет третьей в мире после Toyota (11,23 миллиона автомобилей на 2023 год) и Volkswagen (9,23 миллиона автомобилей), производя 7,35 миллиона автомобилей.

https://1prime.ru/20241127/honda-853130904.html

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бизнес, токио, honda, nissan