Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Honda Motors предложила купить акции Nissan Motors - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/aktsii-854665075.html
Honda Motors предложила купить акции Nissan Motors
Honda Motors предложила купить акции Nissan Motors - 04.02.2025, ПРАЙМ
Honda Motors предложила купить акции Nissan Motors
Японский автоконцерн Honda Motors выступил с предложением о приобретении акций Nissan Motors и сделать его своей дочерней компанией, сообщает агентство Киодо со | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T15:53+0300
2025-02-04T15:53+0300
экономика
бизнес
токио
honda
nissan
https://cdnn.1prime.ru/img/80317/45/803174542_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f31d299a15f8ceb70cc5cefc3be8b5b3.jpg
ТОКИО, 4 фев – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Honda Motors выступил с предложением о приобретении акций Nissan Motors и сделать его своей дочерней компанией, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. В конце декабря прошлого года главы автоконцернов Honda Motors и Nissan Motors объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda. Изначально предполагалось, что решение будет принято до конца января 2025 года, но затем объявление деталей перенеслось на середину февраля. Теперь, по информации Киодо, Honda, озабоченная задержкой в усилиях по реструктуризации Nissan, стремится взять на себя руководство, что, в свою очередь, может вызвать сопротивление в руководстве Nissan и еще больше затруднить процесс согласования. Honda в качестве условия для слияния требует от Nissan, который показал резкое ухудшение своих результатов, конкретизации мер рационализации, объявленных в ноябре прошлого года, включая сокращение 9 тысяч сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%. В январе стало известно, что Mitsubishi Motors, главный акционер которой — Nissan Motors, скорее всего, откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan. Если слияние все-таки состоится, новая компания станет третьей в мире после Toyota (11,23 миллиона автомобилей на 2023 год) и Volkswagen (9,23 миллиона автомобилей), производя 7,35 миллиона автомобилей.
https://1prime.ru/20241127/honda-853130904.html
токио
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80317/45/803174542_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_4e7c7b82bae35ad7c1f5c38499e81c36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, токио, honda, nissan
Экономика, Бизнес, Токио, Honda, Nissan
15:53 04.02.2025
 
Honda Motors предложила купить акции Nissan Motors

Kiodo: Honda Motors предложила купить акции Nissan Motors и сделать ее "дочкой"

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Московский Международный Автомобильный Салон 2012
 Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 4 фев – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Honda Motors выступил с предложением о приобретении акций Nissan Motors и сделать его своей дочерней компанией, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
В конце декабря прошлого года главы автоконцернов Honda Motors и Nissan Motors объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda.
Изначально предполагалось, что решение будет принято до конца января 2025 года, но затем объявление деталей перенеслось на середину февраля. Теперь, по информации Киодо, Honda, озабоченная задержкой в усилиях по реструктуризации Nissan, стремится взять на себя руководство, что, в свою очередь, может вызвать сопротивление в руководстве Nissan и еще больше затруднить процесс согласования.
Honda в качестве условия для слияния требует от Nissan, который показал резкое ухудшение своих результатов, конкретизации мер рационализации, объявленных в ноябре прошлого года, включая сокращение 9 тысяч сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%.
В январе стало известно, что Mitsubishi Motors, главный акционер которой — Nissan Motors, скорее всего, откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan.
Если слияние все-таки состоится, новая компания станет третьей в мире после Toyota (11,23 миллиона автомобилей на 2023 год) и Volkswagen (9,23 миллиона автомобилей), производя 7,35 миллиона автомобилей.
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel. Цена удивит
27 ноября 2024, 16:09
 
ЭкономикаБизнесТокиоHondaNissan
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала