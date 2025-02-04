https://1prime.ru/20250204/aktsii-854670845.html

Российский рынок акций продемонстрировал небольшое снижение

Российский рынок акций продемонстрировал небольшое снижение - 04.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продемонстрировал небольшое снижение

Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,29%, следует из данных Московской биржи. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T18:59+0300

2025-02-04T18:59+0300

2025-02-04T18:59+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,29%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,29%, до 2917,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,22%, до 1014,4 пункта, долларовый РТС вырос на 1,14%, до 932,82 пункта.

https://1prime.ru/20250203/aktsii-854641363.html

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2025

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российский рынок акций, снижение