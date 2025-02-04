https://1prime.ru/20250204/aktsii-854670845.html
Российский рынок акций продемонстрировал небольшое снижение
Российский рынок акций продемонстрировал небольшое снижение - 04.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продемонстрировал небольшое снижение
Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,29%, следует из данных Московской биржи. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T18:59+0300
2025-02-04T18:59+0300
2025-02-04T18:59+0300
экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,29%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,29%, до 2917,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,22%, до 1014,4 пункта, долларовый РТС вырос на 1,14%, до 932,82 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций продемонстрировал небольшое снижение
Мосбиржа: российский рынок акций снизился на 0,29% за основную сессию
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,29%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,29%, до 2917,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,22%, до 1014,4 пункта, долларовый РТС вырос на 1,14%, до 932,82 пункта.
Российский рынок акций завершил торговую сессию в минусе