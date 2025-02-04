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Минсельхоз заявил о самообеспеченности большинства направлений АПК России - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Минсельхоз заявил о самообеспеченности большинства направлений АПК России
Минсельхоз заявил о самообеспеченности большинства направлений АПК России - 04.02.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз заявил о самообеспеченности большинства направлений АПК России
Россия в 2024 году достигла самообеспеченности по большинству направлений сельхозпродукции: так, по зерну уровень самообеспеченности составил около 149%, а по... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T23:02+0300
2025-02-04T23:04+0300
экономика
минсельхоз
россия
самообеспеченность
апк
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году достигла самообеспеченности по большинству направлений сельхозпродукции: так, по зерну уровень самообеспеченности составил около 149%, а по рыбе - 138%, сообщает Минсельхоз РФ. Отмечается, что министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель аграрного комитета Совфеда Александр Двойных обсудили реализацию задач по увеличению производства и экспорта продукции АПК. "В прошлом году Россия достигла самообеспеченности по большинству направлений, в том числе: зерно (примерно 149%), рыба (примерно 138%), сахар (примерно 107%), мясо (примерно 102%), растительные масла (примерно 252%)", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, для достижения национальных целей в области АПК запущен новый нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он предусматривает работу по развитию селекции и генетики, биотехнологий, производства ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования, а также обеспечению отрасли кадрами. Кроме того, глава Минсельхоза и председатель комитета Совфеда обсудили готовность нормативной базы и бизнеса к работе с агроагрегаторами. Закон, разработанный аграрным комитетом совместно с Минсельхозом, вступает в силу 1 марта.
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минсельхоз, россия, самообеспеченность, апк
Экономика, Минсельхоз, РОССИЯ, самообеспеченность, АПК
23:02 04.02.2025 (обновлено: 23:04 04.02.2025)
 
Минсельхоз заявил о самообеспеченности большинства направлений АПК России

МСХ: Россия в 2024 г достигла самообеспеченности по большинству направлений АПК

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы.
Уборка урожая пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году достигла самообеспеченности по большинству направлений сельхозпродукции: так, по зерну уровень самообеспеченности составил около 149%, а по рыбе - 138%, сообщает Минсельхоз РФ.
Отмечается, что министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель аграрного комитета Совфеда Александр Двойных обсудили реализацию задач по увеличению производства и экспорта продукции АПК.
"В прошлом году Россия достигла самообеспеченности по большинству направлений, в том числе: зерно (примерно 149%), рыба (примерно 138%), сахар (примерно 107%), мясо (примерно 102%), растительные масла (примерно 252%)", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, для достижения национальных целей в области АПК запущен новый нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он предусматривает работу по развитию селекции и генетики, биотехнологий, производства ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования, а также обеспечению отрасли кадрами.
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Кроме того, глава Минсельхоза и председатель комитета Совфеда обсудили готовность нормативной базы и бизнеса к работе с агроагрегаторами. Закон, разработанный аграрным комитетом совместно с Минсельхозом, вступает в силу 1 марта.
 
ЭкономикаМинсельхозРОССИЯсамообеспеченностьАПК
 
 
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