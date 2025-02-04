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Минсельхоз заявил о самообеспеченности большинства направлений АПК России

Минсельхоз заявил о самообеспеченности большинства направлений АПК России - 04.02.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз заявил о самообеспеченности большинства направлений АПК России

Россия в 2024 году достигла самообеспеченности по большинству направлений сельхозпродукции: так, по зерну уровень самообеспеченности составил около 149%, а по... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T23:02+0300

2025-02-04T23:02+0300

2025-02-04T23:04+0300

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минсельхоз

россия

самообеспеченность

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году достигла самообеспеченности по большинству направлений сельхозпродукции: так, по зерну уровень самообеспеченности составил около 149%, а по рыбе - 138%, сообщает Минсельхоз РФ. Отмечается, что министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель аграрного комитета Совфеда Александр Двойных обсудили реализацию задач по увеличению производства и экспорта продукции АПК. "В прошлом году Россия достигла самообеспеченности по большинству направлений, в том числе: зерно (примерно 149%), рыба (примерно 138%), сахар (примерно 107%), мясо (примерно 102%), растительные масла (примерно 252%)", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, для достижения национальных целей в области АПК запущен новый нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он предусматривает работу по развитию селекции и генетики, биотехнологий, производства ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования, а также обеспечению отрасли кадрами. Кроме того, глава Минсельхоза и председатель комитета Совфеда обсудили готовность нормативной базы и бизнеса к работе с агроагрегаторами. Закон, разработанный аграрным комитетом совместно с Минсельхозом, вступает в силу 1 марта.

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минсельхоз, россия, самообеспеченность, апк