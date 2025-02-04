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Австралия запретила правительственным учреждениям использовать DeepSeek AI
Австралия запретила правительственным учреждениям использовать DeepSeek AI - 04.02.2025, ПРАЙМ
Австралия запретила правительственным учреждениям использовать DeepSeek AI
Правительство Австралии ввело запрет на использование сервиса DeepSeek AI правительственными учреждениями из соображений безопасности, сообщает во вторник... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:07+0300
2025-02-04T16:07+0300
2025-02-04T16:07+0300
технологии
австралия
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Правительство Австралии ввело запрет на использование сервиса DeepSeek AI правительственными учреждениями из соображений безопасности, сообщает во вторник телеканал ABC. "DeepSeek, китайский чат-бот на основе искусственного интеллекта... был запрещен для использования на компьютерах и мобильных устройствах федерального правительства после того, как было установлено, что он представляет собой "неприемлемый риск" для национальной безопасности", - сообщает телеканал. Согласно этому решению, все государственные органы Австралии обязаны незамедлительно удалить все приложения и продукты DeepSeek. Они также должны заблокировать доступ к продуктам китайской компании и отчитаться перед правительством. При этом на личные устройства запрет не распространяется. "Искусственный интеллект - это технология, полная потенциала и возможностей, но правительство без колебаний примет меры, когда наши агентства выявляют риски национальной безопасности", - приводит телеканал слова министра внутренних дел Австралии Тони Берка. По данным австралийских властей, решение о введении запрета было принято на основании рекомендаций национальных служб безопасности и разведки. Крупнейшая австралийская компания по кибербезопасности CyberCX 31 января призвала критически важные организации отказаться от использования продуктов китайской компании DeepSeek. По мнению CyberCX, созданные DeepSeek модели искусственного интеллекта и приложения подконтрольны китайскому правительству, а результаты запросов "предвзяты" и "соответствуют стратегическим целям и нарративам Коммунистической партии Китая". Со своей стороны, министр промышленности и науки Австралии Эд Хусик в эфире радиостанции ABC призвал пользователей проявлять осторожность перед скачиванием новой модели искусственного интеллекта DeepSeek, выразив опасения относительно конфиденциальности данных. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
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технологии, австралия
Австралия запретила правительственным учреждениям использовать DeepSeek AI
Правительство Австралии запретило учреждениям использовать DeepSeek AI
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Правительство Австралии ввело запрет на использование сервиса DeepSeek AI правительственными учреждениями из соображений безопасности, сообщает во вторник телеканал ABC.
"DeepSeek, китайский чат-бот на основе искусственного интеллекта... был запрещен для использования на компьютерах и мобильных устройствах федерального правительства после того, как было установлено, что он представляет собой "неприемлемый риск" для национальной безопасности", - сообщает телеканал.
Согласно этому решению, все государственные органы Австралии обязаны незамедлительно удалить все приложения и продукты DeepSeek. Они также должны заблокировать доступ к продуктам китайской компании и отчитаться перед правительством. При этом на личные устройства запрет не распространяется.
"Искусственный интеллект - это технология, полная потенциала и возможностей, но правительство без колебаний примет меры, когда наши агентства выявляют риски национальной безопасности", - приводит телеканал слова министра внутренних дел Австралии Тони Берка.
По данным австралийских властей, решение о введении запрета было принято на основании рекомендаций национальных служб безопасности и разведки.
Крупнейшая австралийская компания по кибербезопасности CyberCX 31 января призвала критически важные организации отказаться от использования продуктов китайской компании DeepSeek. По мнению CyberCX, созданные DeepSeek модели искусственного интеллекта и приложения подконтрольны китайскому правительству, а результаты запросов "предвзяты" и "соответствуют стратегическим целям и нарративам Коммунистической партии Китая".
Со своей стороны, министр промышленности и науки Австралии Эд Хусик в эфире радиостанции ABC призвал пользователей проявлять осторожность перед скачиванием новой модели искусственного интеллекта DeepSeek, выразив опасения относительно конфиденциальности данных.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.
Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
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