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Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей - 04.02.2025, ПРАЙМ
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий осудил атаку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на школьный автобус, назвав ее террористическим актом против детей... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T11:08+0300
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2025-02-04T11:08+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий осудил атаку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на школьный автобус, назвав ее террористическим актом против детей. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей", - отметил он.Ранее сообщалось, украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. В результате инцидента серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.Согласно данным губернатора, всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих.
https://1prime.ru/20250204/vsu-854650617.html
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Происшествия, СИМФЕРОПОЛЬ, Общество
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей
Балицкий назвал терактом атаку ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий осудил атаку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на школьный автобус, назвав ее террористическим актом против детей. Об этом он написал в своем канале в Telegram.
"Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей", - отметил он.
Ранее сообщалось, украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. В результате инцидента серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.
Согласно данным губернатора, всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих.
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