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Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей - 04.02.2025, ПРАЙМ
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий осудил атаку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на школьный автобус, назвав ее террористическим актом против детей... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T11:08+0300
2025-02-04T11:08+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий осудил атаку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на школьный автобус, назвав ее террористическим актом против детей. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей", - отметил он.Ранее сообщалось, украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. В результате инцидента серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.Согласно данным губернатора, всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих.
https://1prime.ru/20250204/vsu-854650617.html
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симферополь, общество
Происшествия, СИМФЕРОПОЛЬ, Общество
11:08 04.02.2025
 
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей

Балицкий назвал терактом атаку ВСУ на школьный автобус в Запорожской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий осудил атаку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на школьный автобус, назвав ее террористическим актом против детей. Об этом он написал в своем канале в Telegram.
"Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей", - отметил он.
Ранее сообщалось, украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. В результате инцидента серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.
Согласно данным губернатора, всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих.
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