https://1prime.ru/20250204/balitskiy-854654489.html

Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей

Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей - 04.02.2025, ПРАЙМ

Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий осудил атаку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на школьный автобус, назвав ее террористическим актом против детей... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T11:08+0300

2025-02-04T11:08+0300

2025-02-04T11:08+0300

происшествия

симферополь

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/04/854654341_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3042836cdce0818d055f011bd2314664.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий осудил атаку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на школьный автобус, назвав ее террористическим актом против детей. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей", - отметил он.Ранее сообщалось, украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. В результате инцидента серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.Согласно данным губернатора, всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих.

https://1prime.ru/20250204/vsu-854650617.html

симферополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

симферополь, общество