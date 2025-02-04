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Банки обязали уведомлять Минюст об открытии спецсчета иноагента - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Банки обязали уведомлять Минюст об открытии спецсчета иноагента
Банки обязали уведомлять Минюст об открытии спецсчета иноагента - 04.02.2025, ПРАЙМ
Банки обязали уведомлять Минюст об открытии спецсчета иноагента
Банк должен будет в течение трех дней уведомить министерство юстиции РФ об открытии специального счета иностранного агента, куда будут перечисляться доходы от... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T17:23+0300
2025-02-04T18:02+0300
экономика
банки
финансы
иноагенты
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Банк должен будет в течение трех дней уведомить министерство юстиции РФ об открытии специального счета иностранного агента, куда будут перечисляться доходы от недвижимости, аренды, дивидендов, процентов по вкладам, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом постановления правительства РФ "Об определении порядка уведомления уполномоченным банком о реквизитах специального счета иностранного агента предлагается определить перечень сведений, направляемых уполномоченным банком о специальном счете, в том числе дату его открытия, номер специального счета, ‎код причины постановки на налоговый учет уполномоченного банка и т.д., а также сроки и формат такого направления – в течение трех рабочих дней со дня открытия специального счета в форме электронного документа", - говорится в пояснительной записке к документу. Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам и доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности. Инициатива была внесена в Госдуму в ноябре 2024 года. В рамках закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены такого статуса. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных правительством РФ. Также иноагент обязан сообщить о наличии этого статуса тем, кто должен выплачивать ему вознаграждение и иные платежи, в том числе штрафы и пени, в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В случае исключения иноагента из реестра спецсчет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления лица, ранее признаваемого иноагентом, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного заявления. В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет. Закон вступит в силу в 1 марта.
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банки, финансы, иноагенты
Экономика, Банки, Финансы, иноагенты
17:23 04.02.2025 (обновлено: 18:02 04.02.2025)
 
Банки обязали уведомлять Минюст об открытии спецсчета иноагента

Банки будут уведомлять Минюст об открытии спецсчета иноагента в течение 3 дней

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Банк должен будет в течение трех дней уведомить министерство юстиции РФ об открытии специального счета иностранного агента, куда будут перечисляться доходы от недвижимости, аренды, дивидендов, процентов по вкладам, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления правительства РФ "Об определении порядка уведомления уполномоченным банком о реквизитах специального счета иностранного агента предлагается определить перечень сведений, направляемых уполномоченным банком о специальном счете, в том числе дату его открытия, номер специального счета, ‎код причины постановки на налоговый учет уполномоченного банка и т.д., а также сроки и формат такого направления – в течение трех рабочих дней со дня открытия специального счета в форме электронного документа", - говорится в пояснительной записке к документу.
Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам и доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности.
Инициатива была внесена в Госдуму в ноябре 2024 года. В рамках закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены такого статуса. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.
Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных правительством РФ.
Также иноагент обязан сообщить о наличии этого статуса тем, кто должен выплачивать ему вознаграждение и иные платежи, в том числе штрафы и пени, в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
В случае исключения иноагента из реестра спецсчет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления лица, ранее признаваемого иноагентом, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного заявления. В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет.
Закон вступит в силу в 1 марта.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов
20 декабря 2024, 10:40
 
ЭкономикаБанкиФинансыиноагенты
 
 
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