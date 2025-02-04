https://1prime.ru/20250204/belorussiya-854658433.html

Белоруссия уведомила страны ОБСЕ о проверке боеготовности армии

Белоруссия уведомила страны ОБСЕ о проверке боеготовности армии - 04.02.2025, ПРАЙМ

Белоруссия уведомила страны ОБСЕ о проверке боеготовности армии

Белоруссия уведомила государства ОБСЕ о проводимой проверке боевой готовности вооруженных сил республики. Об этом сообщил начальник департамента международного... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T13:01+0300

2025-02-04T13:01+0300

2025-02-04T13:01+0300

белоруссия

минск

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МИНСК, 4 фев – ПРАЙМ. Белоруссия уведомила государства ОБСЕ о проводимой проверке боевой готовности вооруженных сил республики. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Беларусь в добровольном порядке уведомила государства ОБСЕ о внезапной проверке боевой готовности, проводимой в Вооруженных силах. Были сообщены цели, сроки, количество участников проверки, а также иная информация, направленная на обеспечение открытости военной деятельности", - написал Ревенко в соцсети Х. В понедельник минобороны Белоруссии сообщило о начале проверки боевой готовности армии. Министр обороны республики Виктор Хренин отметил, что проверка боеготовности – плановая, так как обстановка обязывает держать руку на пульсе и держать порох сухим, быть готовыми при необходимости обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности. В рамках проверки пройдет апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использованием средств радиоэлектронной борьбы. Предусмотрено активное использование средств радиоэлектронной борьбы, как для подавления каналов управления, так и для противодействия беспилотным летательным аппаратам. В соответствии с замыслом предусматривается поэтапное наращивание мероприятий проверки. Проверка боеготовности позволит оценить готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять свои задачи. По данным пресс-службы минобороны, личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы. Основные практические действия будут проходить при проведении учений и тренировок различного масштаба на полигонах и незнакомых участках местности.

https://1prime.ru/20250203/belorussiya-854626084.html

белоруссия

минск

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белоруссия, минск