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Биометрию могут начать применять для отражения атак телефонных мошенников - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Биометрию могут начать применять для отражения атак телефонных мошенников
Биометрию могут начать применять для отражения атак телефонных мошенников - 04.02.2025, ПРАЙМ
Биометрию могут начать применять для отражения атак телефонных мошенников
Правительство РФ разрабатывает решение с использованием биометрии, направленное на отражение атак телефонных мошенников - этот вопрос активно обсуждается в том... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T13:37+0300
2025-02-04T13:37+0300
россия
технологии
биометрия
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ разрабатывает решение с использованием биометрии, направленное на отражение атак телефонных мошенников - этот вопрос активно обсуждается в том числе с операторами связи, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на поправки к законам, связанным с мошенничеством, сообщила, что Минцифры прорабатывает дополнительные меры борьбы с кибермошенниками. Например, одним из предложений стал сбор и хранение векторов голосов мошенников на единой антифрод-платформе. Источник издания уточнил, что при подключении дополнительных сервисов абонентами ИИ-системы операторов будут анализировать вызовы по ключевым словам, которые используют злоумышленники, а также сверять голос звонящего с векторами из базы. "Мы видим, что проблема мошенничества имеет множество аспектов, и именно поэтому подходим к ее решению комплексно, включая обсуждение применения биометрических технологий. Наша ключевая цель - предоставить гражданам максимально широкий набор надежных инструментов для защиты от киберпреступников... В настоящее время мы разрабатываем отдельное решение, направленное на отражение атак телефонных мошенников с помощью биометрических технологий. Этот вопрос активно обсуждается, в том числе совместно с операторами связи", - рассказали в аппарате. Как прокомментировал РИА Новости руководитель R&amp;D-лаборатории Центра технологий кибербезопасности ГК "Солар" Максим Бузинов, для выявления мошенничеств в цифровом пространстве можно будет применять фото лиц, примеры записанной речи, отпечатки сетчатки глаз, примеры видеозаписи движений (походка, мимика), и даже цифровые следы использования мыши и клавиатуры - это позволит определить цифровой почерк. "Например, мошенника можно обнаружить по характеру его походки на записи с видеокамеры в помещении банкомата", - отметил Бузинов. Так, объясняет эксперт, мессенджеры могли бы различать голос или внешность мошенника на основании цифровых слепков его внешности или кусочков речи и мгновенно оповещать человека о том, с кем он общается, а банки могли бы автоматически реагировать на коммуникацию с таким лицом, блокируя операции запроса, заявки на кредит или крупные переводы. "Очевидно, что будут использоваться механизмы машинного обучения по распознанию голоса и лиц. Поэтому важно предусмотреть меры обеспечения безопасности как самой базы датасетов ML-моделей, так и точности распознавания алгоритмами. Необходимо обеспечить регулярную актуализацию и обновление такой базы, обеспечить работу по исправлению ложных срабатываний. И конечно же стоит учитывать риски атак, в которых используются цифровые двойники, полностью сгенерированные ИИ", - добавил эксперт Интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс в беседе с агентством отметила, что создание базы биометрических данных мошенников увеличит эффективность раскрытия интернет-преступлений за счет оперативной идентификации и поможет предотвратить их совершение. "С другой стороны существует риск ложных обвинений и ошибочной идентификации. Кроме того, эффективность базы будет существенно снижена в тех случаях, когда злоумышленники используют методы изменения голоса (например, с помощью программного обеспечения для обработки речи)", - добавила Пробетс.
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россия, технологии, биометрия
РОССИЯ, Технологии, биометрия
13:37 04.02.2025
 
Биометрию могут начать применять для отражения атак телефонных мошенников

Кабмин изучит применение биометрии для отражения атак телефонных мошенников в РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк% Процедура снятия биометрических данных
% Процедура снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ разрабатывает решение с использованием биометрии, направленное на отражение атак телефонных мошенников - этот вопрос активно обсуждается в том числе с операторами связи, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на поправки к законам, связанным с мошенничеством, сообщила, что Минцифры прорабатывает дополнительные меры борьбы с кибермошенниками. Например, одним из предложений стал сбор и хранение векторов голосов мошенников на единой антифрод-платформе. Источник издания уточнил, что при подключении дополнительных сервисов абонентами ИИ-системы операторов будут анализировать вызовы по ключевым словам, которые используют злоумышленники, а также сверять голос звонящего с векторами из базы.
"Мы видим, что проблема мошенничества имеет множество аспектов, и именно поэтому подходим к ее решению комплексно, включая обсуждение применения биометрических технологий. Наша ключевая цель - предоставить гражданам максимально широкий набор надежных инструментов для защиты от киберпреступников... В настоящее время мы разрабатываем отдельное решение, направленное на отражение атак телефонных мошенников с помощью биометрических технологий. Этот вопрос активно обсуждается, в том числе совместно с операторами связи", - рассказали в аппарате.
Как прокомментировал РИА Новости руководитель R&D-лаборатории Центра технологий кибербезопасности ГК "Солар" Максим Бузинов, для выявления мошенничеств в цифровом пространстве можно будет применять фото лиц, примеры записанной речи, отпечатки сетчатки глаз, примеры видеозаписи движений (походка, мимика), и даже цифровые следы использования мыши и клавиатуры - это позволит определить цифровой почерк. "Например, мошенника можно обнаружить по характеру его походки на записи с видеокамеры в помещении банкомата", - отметил Бузинов.
Так, объясняет эксперт, мессенджеры могли бы различать голос или внешность мошенника на основании цифровых слепков его внешности или кусочков речи и мгновенно оповещать человека о том, с кем он общается, а банки могли бы автоматически реагировать на коммуникацию с таким лицом, блокируя операции запроса, заявки на кредит или крупные переводы.
"Очевидно, что будут использоваться механизмы машинного обучения по распознанию голоса и лиц. Поэтому важно предусмотреть меры обеспечения безопасности как самой базы датасетов ML-моделей, так и точности распознавания алгоритмами. Необходимо обеспечить регулярную актуализацию и обновление такой базы, обеспечить работу по исправлению ложных срабатываний. И конечно же стоит учитывать риски атак, в которых используются цифровые двойники, полностью сгенерированные ИИ", - добавил эксперт
Интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс в беседе с агентством отметила, что создание базы биометрических данных мошенников увеличит эффективность раскрытия интернет-преступлений за счет оперативной идентификации и поможет предотвратить их совершение. "С другой стороны существует риск ложных обвинений и ошибочной идентификации. Кроме того, эффективность базы будет существенно снижена в тех случаях, когда злоумышленники используют методы изменения голоса (например, с помощью программного обеспечения для обработки речи)", - добавила Пробетс.
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РОССИЯТехнологиибиометрия
 
 
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