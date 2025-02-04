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Эксперт оценил перспективы использования биотоплива в авиации - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил перспективы использования биотоплива в авиации
Эксперт оценил перспективы использования биотоплива в авиации - 04.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы использования биотоплива в авиации
Биотопливо в авиации не заменит керосин в ближайшие 20 лет, однако его более масштабное использование приведет к росту стоимости авиатоплива на мировом рынке,... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T11:37+0300
2025-02-04T11:37+0300
энергетика
авиация
топливо
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биотопливо в авиации не заменит керосин в ближайшие 20 лет, однако его более масштабное использование приведет к росту стоимости авиатоплива на мировом рынке, заявил РИА Новости старший партнер консалтинговой компании NEFT Research Сергей Фролов. "Предсказать развитие спроса на SAF (устойчивое авиатопливо - ред.) в текущих реалиях затруднительно, но предположим, что несмотря на позицию нового президента США на зеленую повестку, спрос на SAF все же продолжит свой рост. В том числе и потому, что сектор биотоплива в США достаточно сильно развит и является важной частью бизнеса сельхозпроизводителей. Тем не менее, если говорить о долгосрочной перспективе, то в ближайшие 20 лет SAF не сможет заменить авиационный керосин", - сказал он. При этом Фролов добавил, что расширение внедрения биокеросина "за счет ужесточения законодательных ограничений (прежде всего, в ЕС) безусловно может повлиять на удорожание авиатоплива на глобальном рынке". По его мнению, такой вид топлива не является более экологичным, чем привычный авиакеросин. Турбина самолета выбрасывает те же самые продукты горения, вне зависимости от того, обычный ли это авиакеросин или SAF, пояснил Фролов. Биокеросин - часть "зеленой повестки", которая, в частности, создает дополнительный барьер и искусственное снижение конкурентоспособности как для производителей авиакеросина из крупнейших стран, которые развивают добычу и переработку углеводородов, так и для авиакомпаний, отмечает эксперт. Тем не менее, поскольку спрос на SAF есть, российские нефтекомпании так или иначе развивают данное направление. Сейчас в России биокеросин не производится. Однако нефтяники прорабатывают возможность выхода на этот рынок. В "Газпром нефти" сообщили РИА Новости, что компания продолжает разработку биокеросина и считает это направление важным и перспективным для развития авиационной отрасли. В июне "Газпром нефть" и компания "Эковей" договорились объединить усилия по разработке, сертификации и промышленному производству низкоуглеродных моторных топлив для морских судов и авиатранспорта. Партнеры займутся разработкой новых подходов производства авиационного SAF и судового топлива из переработанного растительного масла. Минтранс и Минэнерго РФ предложили авиакомпаниям оценить переход на "зеленый" керосин в рамках подготовки нацпроекта по биоэкономике, писала в понедельник газета "Коммерсант". В S7 заявили изданию, что вопрос требует создания необходимой инфраструктуры в аэропортах и проработки в рамках технического и нормативно-правового регулирования. Если биотопливо начнет производиться в достаточном объеме и будет сертифицировано, в Smartavia не исключают его использования, но отмечают, что вопросы стимулирования "имеют особое значение" из-за более высокой стоимости биокеросина.
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авиация, топливо
Энергетика, авиация, топливо
11:37 04.02.2025
 
Эксперт оценил перспективы использования биотоплива в авиации

Эксперт Фролов: биотопливо приведет к удорожанию авиатоплива в мире

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биотопливо в авиации не заменит керосин в ближайшие 20 лет, однако его более масштабное использование приведет к росту стоимости авиатоплива на мировом рынке, заявил РИА Новости старший партнер консалтинговой компании NEFT Research Сергей Фролов.
"Предсказать развитие спроса на SAF (устойчивое авиатопливо - ред.) в текущих реалиях затруднительно, но предположим, что несмотря на позицию нового президента США на зеленую повестку, спрос на SAF все же продолжит свой рост. В том числе и потому, что сектор биотоплива в США достаточно сильно развит и является важной частью бизнеса сельхозпроизводителей. Тем не менее, если говорить о долгосрочной перспективе, то в ближайшие 20 лет SAF не сможет заменить авиационный керосин", - сказал он.
При этом Фролов добавил, что расширение внедрения биокеросина "за счет ужесточения законодательных ограничений (прежде всего, в ЕС) безусловно может повлиять на удорожание авиатоплива на глобальном рынке". По его мнению, такой вид топлива не является более экологичным, чем привычный авиакеросин. Турбина самолета выбрасывает те же самые продукты горения, вне зависимости от того, обычный ли это авиакеросин или SAF, пояснил Фролов.
Биокеросин - часть "зеленой повестки", которая, в частности, создает дополнительный барьер и искусственное снижение конкурентоспособности как для производителей авиакеросина из крупнейших стран, которые развивают добычу и переработку углеводородов, так и для авиакомпаний, отмечает эксперт. Тем не менее, поскольку спрос на SAF есть, российские нефтекомпании так или иначе развивают данное направление.
Сейчас в России биокеросин не производится. Однако нефтяники прорабатывают возможность выхода на этот рынок. В "Газпром нефти" сообщили РИА Новости, что компания продолжает разработку биокеросина и считает это направление важным и перспективным для развития авиационной отрасли. В июне "Газпром нефть" и компания "Эковей" договорились объединить усилия по разработке, сертификации и промышленному производству низкоуглеродных моторных топлив для морских судов и авиатранспорта. Партнеры займутся разработкой новых подходов производства авиационного SAF и судового топлива из переработанного растительного масла.
Минтранс и Минэнерго РФ предложили авиакомпаниям оценить переход на "зеленый" керосин в рамках подготовки нацпроекта по биоэкономике, писала в понедельник газета "Коммерсант". В S7 заявили изданию, что вопрос требует создания необходимой инфраструктуры в аэропортах и проработки в рамках технического и нормативно-правового регулирования. Если биотопливо начнет производиться в достаточном объеме и будет сертифицировано, в Smartavia не исключают его использования, но отмечают, что вопросы стимулирования "имеют особое значение" из-за более высокой стоимости биокеросина.
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