Трамп, ФРС и биткоин

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. На выходных и в понедельник наблюдалось значительное падение цен на биткоин, что было напрямую связано с новыми угрозами повышения пошлин, озвученными президентом США Дональдом Трампом. В условиях неопределенности, вызванной возможными торговыми войнами, инвесторы начали активно пересматривать свои позиции на рынке криптовалют.Трамп объявил о намерении повысить пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики, что создает риск эскалации торговых конфликтов. Эти угрозы уже усилили опасения участников рынка. Биткоин, как и другие криптовалюты, традиционно воспринимается как высокорискованный актив.До лета 2025 года стоимость биткоина, вполне вероятно, будет находиться в диапазоне от 87 до 115 тысяч долларов. Дальнейшая динамика курса будет зависеть от политики Федеральной резервной системы США, которая приостановила снижение процентных ставок из-за отсутствия прогресса в борьбе с инфляцией. Ранее снижение ставок делало традиционные сбережения менее привлекательными, что способствовало росту интереса к криптовалютам.
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. На выходных и в понедельник наблюдалось значительное падение цен на биткоин, что было напрямую связано с новыми угрозами повышения пошлин, озвученными президентом США Дональдом Трампом. В условиях неопределенности, вызванной возможными торговыми войнами, инвесторы начали активно пересматривать свои позиции на рынке криптовалют.
Трамп объявил о намерении повысить пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики, что создает риск эскалации торговых конфликтов. Эти угрозы уже усилили опасения участников рынка. Биткоин, как и другие криптовалюты, традиционно воспринимается как высокорискованный актив.
До лета 2025 года стоимость биткоина, вполне вероятно, будет находиться в диапазоне от 87 до 115 тысяч долларов. Дальнейшая динамика курса будет зависеть от политики Федеральной резервной системы США, которая приостановила снижение процентных ставок из-за отсутствия прогресса в борьбе с инфляцией. Ранее снижение ставок делало традиционные сбережения менее привлекательными, что способствовало росту интереса к криптовалютам.
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