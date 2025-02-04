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Трамп, ФРС и биткоин - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп, ФРС и биткоин
Трамп, ФРС и биткоин - 04.02.2025, ПРАЙМ
Трамп, ФРС и биткоин
На выходных и в понедельник наблюдалось значительное падение цен на биткоин, что было напрямую связано с новыми угрозами повышения пошлин, озвученными... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:32+0300
2025-02-04T14:32+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. На выходных и в понедельник наблюдалось значительное падение цен на биткоин, что было напрямую связано с новыми угрозами повышения пошлин, озвученными президентом США Дональдом Трампом. В условиях неопределенности, вызванной возможными торговыми войнами, инвесторы начали активно пересматривать свои позиции на рынке криптовалют.Трамп объявил о намерении повысить пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики, что создает риск эскалации торговых конфликтов. Эти угрозы уже усилили опасения участников рынка. Биткоин, как и другие криптовалюты, традиционно воспринимается как высокорискованный актив.До лета 2025 года стоимость биткоина, вполне вероятно, будет находиться в диапазоне от 87 до 115 тысяч долларов. Дальнейшая динамика курса будет зависеть от политики Федеральной резервной системы США, которая приостановила снижение процентных ставок из-за отсутствия прогресса в борьбе с инфляцией. Ранее снижение ставок делало традиционные сбережения менее привлекательными, что способствовало росту интереса к криптовалютам.
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Олег Калманович
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
14:32 04.02.2025
 

Трамп, ФРС и биткоин

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
Все материалы
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. На выходных и в понедельник наблюдалось значительное падение цен на биткоин, что было напрямую связано с новыми угрозами повышения пошлин, озвученными президентом США Дональдом Трампом. В условиях неопределенности, вызванной возможными торговыми войнами, инвесторы начали активно пересматривать свои позиции на рынке криптовалют.
Трамп объявил о намерении повысить пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики, что создает риск эскалации торговых конфликтов. Эти угрозы уже усилили опасения участников рынка. Биткоин, как и другие криптовалюты, традиционно воспринимается как высокорискованный актив.
До лета 2025 года стоимость биткоина, вполне вероятно, будет находиться в диапазоне от 87 до 115 тысяч долларов. Дальнейшая динамика курса будет зависеть от политики Федеральной резервной системы США, которая приостановила снижение процентных ставок из-за отсутствия прогресса в борьбе с инфляцией. Ранее снижение ставок делало традиционные сбережения менее привлекательными, что способствовало росту интереса к криптовалютам.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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