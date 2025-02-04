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Суд признал законным решение о банкротстве Блиновской
Суд признал законным решение о банкротстве Блиновской - 04.02.2025, ПРАЙМ
Суд признал законным решение о банкротстве Блиновской
Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов,... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T10:30+0300
2025-02-04T10:30+0300
2025-02-04T10:30+0300
экономика
финансы
елена блиновская
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оставить решение первой инстанции о признании Блиновской несостоятельной (банкротом) без изменения", - огласила решение одна из судей коллегии.
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финансы, елена блиновская
Экономика, Финансы, Елена Блиновская
Суд признал законным решение о банкротстве Блиновской
Суд отказался отменить решение о признании банкротом Елены Блиновской
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оставить решение первой инстанции о признании Блиновской несостоятельной (банкротом) без изменения", - огласила решение одна из судей коллегии.
Суд признал требование ВТБ к Блиновской обоснованным