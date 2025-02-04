https://1prime.ru/20250204/britaniya-854654776.html

Минобороны Британии срочно отзовет 120 тысяч бронежилетов

Минобороны Британии срочно отзовет 120 тысяч бронежилетов - 04.02.2025, ПРАЙМ

Минобороны Британии срочно отзовет 120 тысяч бронежилетов

Министерство обороны Великобритании в срочном порядке отзывает 120 тысяч единиц бронежилетов типа ECBA из-за обнаруженных микротрещин, сообщает во вторник... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T11:15+0300

2025-02-04T11:15+0300

2025-02-04T11:15+0300

политика

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Министерство обороны Великобритании в срочном порядке отзывает 120 тысяч единиц бронежилетов типа ECBA из-за обнаруженных микротрещин, сообщает во вторник газета Guardian."(Парламентский заместитель министра обороны во вооруженным силам - ред.) Люк Поллард... написал в конце прошлой недели начальникам подразделений, чтобы распорядиться о срочной замене легкой брони", - сказано в статье. Бронежилеты ECBA были введены на вооружение более 30 лет назад, на уровне сердца спереди и сзади в них расположена защитная пластина. Как напоминает издание, броня не пользовалась популярностью среди британских военных в Ираке и Афганистане из-за ограниченной защиты, однако благодаря легкому весу она осталась на вооружении на флоте, в гвардейских войсках и используется на тренировках. Устаревающие комплекты планировалось заменить еще в 2023 году, однако в целях экономии прошлое правительство консерваторов отложило срок на четыре года. "Совершенно очевидно, что недопустимо, чтобы кто-либо из личного состава наших вооруженных сил беспокоился о качестве такого базового защитного оборудования", - говорится в письме Полларда. Как пишет Guardian, каждая десятая пластина комплекта ECBA считается бракованной. После отзыва пластины протестируют на пригодность к дальнейшему использованию и в положительном случае вернут на вооружение. Так власти надеются провести замену защитных комплектов без дополнительных затрат.

https://1prime.ru/20250204/starmer-854652694.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания