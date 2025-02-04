Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/chislo-854645283.html
Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи
Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи - 04.02.2025, ПРАЙМ
Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи
Количество электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T02:03+0300
2025-02-04T02:03+0300
россия
бизнес
экономика
москва
рф
сергей когогин
камаз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854645283.jpg?1738623799
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Количество электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. "Количество электробусов будет расти и дальше, в частности, к 2030 году в Москве их количество вырастет до 5,3 тысяч единиц", - сказали в министерстве. При этом в Минтрансе РФ добавили, что в 2020 году доля электробусов составляла всего 0,1% от общего числа автобусов. В 2022 она выросла до 0,15%, в 2023 - до 0,2%. В сентябре прошлого года гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщал о планах выпустить в 2024 году 630 электробусов.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, москва, рф, сергей когогин, камаз
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, МОСКВА, РФ, Сергей Когогин, Камаз
02:03 04.02.2025
 
Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи

Минтранс: число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Количество электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Количество электробусов будет расти и дальше, в частности, к 2030 году в Москве их количество вырастет до 5,3 тысяч единиц", - сказали в министерстве.
При этом в Минтрансе РФ добавили, что в 2020 году доля электробусов составляла всего 0,1% от общего числа автобусов. В 2022 она выросла до 0,15%, в 2023 - до 0,2%.
В сентябре прошлого года гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщал о планах выпустить в 2024 году 630 электробусов.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМОСКВАРФСергей КогогинКамаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала