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Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи

Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи - 04.02.2025, ПРАЙМ

Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи

Количество электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T02:03+0300

2025-02-04T02:03+0300

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Количество электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. "Количество электробусов будет расти и дальше, в частности, к 2030 году в Москве их количество вырастет до 5,3 тысяч единиц", - сказали в министерстве. При этом в Минтрансе РФ добавили, что в 2020 году доля электробусов составляла всего 0,1% от общего числа автобусов. В 2022 она выросла до 0,15%, в 2023 - до 0,2%. В сентябре прошлого года гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщал о планах выпустить в 2024 году 630 электробусов.

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россия, бизнес, москва, рф, сергей когогин, камаз