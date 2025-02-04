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Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи
Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи - 04.02.2025, ПРАЙМ
Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи
Количество электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. | 04.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Количество электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Количество электробусов будет расти и дальше, в частности, к 2030 году в Москве их количество вырастет до 5,3 тысяч единиц", - сказали в министерстве.
При этом в Минтрансе РФ добавили, что в 2020 году доля электробусов составляла всего 0,1% от общего числа автобусов. В 2022 она выросла до 0,15%, в 2023 - до 0,2%.
В сентябре прошлого года гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщал о планах выпустить в 2024 году 630 электробусов.
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РОССИЯ, Бизнес, Экономика, МОСКВА, РФ, Сергей Когогин, Камаз
Число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи
Минтранс: число электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Количество электробусов в Москве к 2030 году вырастет до 5,3 тысячи, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Количество электробусов будет расти и дальше, в частности, к 2030 году в Москве их количество вырастет до 5,3 тысяч единиц", - сказали в министерстве.
При этом в Минтрансе РФ добавили, что в 2020 году доля электробусов составляла всего 0,1% от общего числа автобусов. В 2022 она выросла до 0,15%, в 2023 - до 0,2%.
В сентябре прошлого года гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщал о планах выпустить в 2024 году 630 электробусов.