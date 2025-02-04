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Число DDoS-атак на российские телеком-компании выросло на 60% - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Число DDoS-атак на российские телеком-компании выросло на 60%
Число DDoS-атак на российские телеком-компании выросло на 60% - 04.02.2025, ПРАЙМ
Число DDoS-атак на российские телеком-компании выросло на 60%
Количество DDoS-атак политически мотивированных хакеров на российские телеком-компании в январе выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года;... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T06:01+0300
2025-02-04T06:01+0300
технологии
россия
москва
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Количество DDoS-атак политически мотивированных хакеров на российские телеком-компании в январе выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года; злоумышленники использовали тактику ковровых воздействий на все ресурсы провайдеров, сообщил РИА Новости директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. "В январе 2025 года количество DDoS-атак на телеком-отрасль, организованных политически мотивированными хактивистами, выросло на 60% в сравнении с количеством инцидентов за аналогичный период прошлого года. В январе 2025 года ... из 31 дней января злоумышленники атаковали отечественный бизнес 19 дней, из которых 17 дней наблюдались атаки на одну или несколько телеком-компаний", - сказал Хлебунов. Хакеры использовали тактику многовекторных ковровых DDoS-атак, то есть одновременно воздействовали на все ресурсы провайдера - в прошлом году она активно применялась во время атак на компании из финансового и телекоммуникационного сектора. В один момент злоумышленники могли "целиться" более чем на 3,3 тысячи IP-адресов. Компаниям из телеком-отрасли сложно защититься от ковровых атак из-за большого объема трафика, пояснил Хлебунов. Кибератаки затронули как крупнейших игроков, так и небольших региональных интернет-провайдеров; в отдельных случаях хакеры стремились оставить без связи отдельные регионы. "Для политически мотивированных хакеров телеком – идеальная цель. Прежде всего потому, что недоступность связи и интернета вызывает мгновенный общественный резонанс, которого и добиваются злоумышленники. Кроме того, если наблюдается деградация или недоступность сервисов оператора связи, то это автоматически означает недоступность сервисов его клиентов – банков, компаний из e-commerce и так далее", - объяснил представитель компании. По его словам, успешная атака на крупного оператора приводила к недоступности сервисов других игроков телеком-рынка, которые пользовались сетью этой компании. "При этом недоступность услуг крупного оператора сотовой связи автоматически означает проблемы у его абонентов. Например, во время январских атак 2025 года наблюдались многочисленные жалобы клиентов кредитных организаций на невозможность войти в банк-клиент, причиной которых были не проблемы на стороне кредитной организации, а проблемы на стороне оператора", - отметил Хлебунов.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, россия, москва
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
06:01 04.02.2025
 
Число DDoS-атак на российские телеком-компании выросло на 60%

Servicepipe: число DDoS-атак на российские телеком-компании в январе выросло на 60%

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Количество DDoS-атак политически мотивированных хакеров на российские телеком-компании в январе выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года; злоумышленники использовали тактику ковровых воздействий на все ресурсы провайдеров, сообщил РИА Новости директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.
"В январе 2025 года количество DDoS-атак на телеком-отрасль, организованных политически мотивированными хактивистами, выросло на 60% в сравнении с количеством инцидентов за аналогичный период прошлого года. В январе 2025 года ... из 31 дней января злоумышленники атаковали отечественный бизнес 19 дней, из которых 17 дней наблюдались атаки на одну или несколько телеком-компаний", - сказал Хлебунов.
Хакеры использовали тактику многовекторных ковровых DDoS-атак, то есть одновременно воздействовали на все ресурсы провайдера - в прошлом году она активно применялась во время атак на компании из финансового и телекоммуникационного сектора. В один момент злоумышленники могли "целиться" более чем на 3,3 тысячи IP-адресов. Компаниям из телеком-отрасли сложно защититься от ковровых атак из-за большого объема трафика, пояснил Хлебунов.
Кибератаки затронули как крупнейших игроков, так и небольших региональных интернет-провайдеров; в отдельных случаях хакеры стремились оставить без связи отдельные регионы.
"Для политически мотивированных хакеров телеком – идеальная цель. Прежде всего потому, что недоступность связи и интернета вызывает мгновенный общественный резонанс, которого и добиваются злоумышленники. Кроме того, если наблюдается деградация или недоступность сервисов оператора связи, то это автоматически означает недоступность сервисов его клиентов – банков, компаний из e-commerce и так далее", - объяснил представитель компании.
По его словам, успешная атака на крупного оператора приводила к недоступности сервисов других игроков телеком-рынка, которые пользовались сетью этой компании. "При этом недоступность услуг крупного оператора сотовой связи автоматически означает проблемы у его абонентов. Например, во время январских атак 2025 года наблюдались многочисленные жалобы клиентов кредитных организаций на невозможность войти в банк-клиент, причиной которых были не проблемы на стороне кредитной организации, а проблемы на стороне оператора", - отметил Хлебунов.
 
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