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Доля беспилотных автомобилей в России может достичь 80% к 2042 году - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Доля беспилотных автомобилей в России может достичь 80% к 2042 году
Доля беспилотных автомобилей в России может достичь 80% к 2042 году - 04.02.2025, ПРАЙМ
Доля беспилотных автомобилей в России может достичь 80% к 2042 году
Доля беспилотных автомобилей в России к 2042 году может достичь более 80%, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры", которое есть в... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T00:18+0300
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Доля беспилотных автомобилей в России к 2042 году может достичь более 80%, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры", которое есть в распоряжении РИА Новости. "По мере развития различных типов беспилотников популярность автономного транспорта в мире будет усиливаться. В пользу этого сценария указывает постоянно растущее соперничество стран за лидерство в индустрии, которое стартовало еще в конце XX века. Сегодня крупнейшие игроки в сегменте – США и КНР. В России разработки автономного транспорта начали развиваться в 2010-2011 гг. Уже к 2035 г. более четверти автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 г. более 80% всего автопарка будет управляться без водителя", - говорится в исследовании. По мнению экспертов компании, такая тенденция не только изменит привычный облик движения на магистралях России, но и внесет значимый вклад в экономику страны. При этом переход к беспилотным технологиям будет происходить поэтапно. В первую очередь автономные решения будут внедрены в предсказуемых и изолированных средах, таких как склады и логистические центры. Затем технологии распространятся на магистральную логистику, а после - на городской транспорт и массовые перевозки. "В среднесрочной перспективе для отрасли критически важно разработать доверенные и суверенные беспилотные технологии. Без развития собственного программного обеспечения Россия рискует попасть в зависимость и оказаться под угрозой внешнего вмешательства. Беспилотные технологии – это не только вопрос безопасности, но и мощный стимул для развития высокотехнологичных отраслей", - отмечается в исследовании. Согласно исследованию, первые серийные образцы беспилотной автомобильной техники в России появились еще в 2010-2011 годах. Сегодня в стране беспилотные решения создаются и обкатываются крупными корпорациями и сравнительно небольшими технологическими фирмами. В лидерах отрасли находятся Navio, "Яндекс", КАМАЗ, "Газпром нефть", "Ситроникс" и "СтарЛайн".
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40
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40
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5
4.7
96
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бизнес, сша, китай, кнр, яндекс, камаз, газпром
Бизнес, США, КИТАЙ, КНР, Яндекс, Камаз, Газпром
00:18 04.02.2025
 
Доля беспилотных автомобилей в России может достичь 80% к 2042 году

"Яков и Партнёры": доля беспилотных автомобилей в России может достичь 80%

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Доля беспилотных автомобилей в России к 2042 году может достичь более 80%, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"По мере развития различных типов беспилотников популярность автономного транспорта в мире будет усиливаться. В пользу этого сценария указывает постоянно растущее соперничество стран за лидерство в индустрии, которое стартовало еще в конце XX века. Сегодня крупнейшие игроки в сегменте – США и КНР. В России разработки автономного транспорта начали развиваться в 2010-2011 гг. Уже к 2035 г. более четверти автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 г. более 80% всего автопарка будет управляться без водителя", - говорится в исследовании.
По мнению экспертов компании, такая тенденция не только изменит привычный облик движения на магистралях России, но и внесет значимый вклад в экономику страны. При этом переход к беспилотным технологиям будет происходить поэтапно. В первую очередь автономные решения будут внедрены в предсказуемых и изолированных средах, таких как склады и логистические центры. Затем технологии распространятся на магистральную логистику, а после - на городской транспорт и массовые перевозки.
"В среднесрочной перспективе для отрасли критически важно разработать доверенные и суверенные беспилотные технологии. Без развития собственного программного обеспечения Россия рискует попасть в зависимость и оказаться под угрозой внешнего вмешательства. Беспилотные технологии – это не только вопрос безопасности, но и мощный стимул для развития высокотехнологичных отраслей", - отмечается в исследовании.
Согласно исследованию, первые серийные образцы беспилотной автомобильной техники в России появились еще в 2010-2011 годах. Сегодня в стране беспилотные решения создаются и обкатываются крупными корпорациями и сравнительно небольшими технологическими фирмами. В лидерах отрасли находятся Navio, "Яндекс", КАМАЗ, "Газпром нефть", "Ситроникс" и "СтарЛайн".
 
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