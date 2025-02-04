https://1prime.ru/20250204/dolja-854644925.html

Доля беспилотных автомобилей в России может достичь 80% к 2042 году

Доля беспилотных автомобилей в России может достичь 80% к 2042 году - 04.02.2025, ПРАЙМ

Доля беспилотных автомобилей в России может достичь 80% к 2042 году

Доля беспилотных автомобилей в России к 2042 году может достичь более 80%, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры", которое есть в... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T00:18+0300

2025-02-04T00:18+0300

2025-02-04T00:18+0300

бизнес

сша

китай

кнр

яндекс

камаз

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854644925.jpg?1738617488

МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Доля беспилотных автомобилей в России к 2042 году может достичь более 80%, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры", которое есть в распоряжении РИА Новости. "По мере развития различных типов беспилотников популярность автономного транспорта в мире будет усиливаться. В пользу этого сценария указывает постоянно растущее соперничество стран за лидерство в индустрии, которое стартовало еще в конце XX века. Сегодня крупнейшие игроки в сегменте – США и КНР. В России разработки автономного транспорта начали развиваться в 2010-2011 гг. Уже к 2035 г. более четверти автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 г. более 80% всего автопарка будет управляться без водителя", - говорится в исследовании. По мнению экспертов компании, такая тенденция не только изменит привычный облик движения на магистралях России, но и внесет значимый вклад в экономику страны. При этом переход к беспилотным технологиям будет происходить поэтапно. В первую очередь автономные решения будут внедрены в предсказуемых и изолированных средах, таких как склады и логистические центры. Затем технологии распространятся на магистральную логистику, а после - на городской транспорт и массовые перевозки. "В среднесрочной перспективе для отрасли критически важно разработать доверенные и суверенные беспилотные технологии. Без развития собственного программного обеспечения Россия рискует попасть в зависимость и оказаться под угрозой внешнего вмешательства. Беспилотные технологии – это не только вопрос безопасности, но и мощный стимул для развития высокотехнологичных отраслей", - отмечается в исследовании. Согласно исследованию, первые серийные образцы беспилотной автомобильной техники в России появились еще в 2010-2011 годах. Сегодня в стране беспилотные решения создаются и обкатываются крупными корпорациями и сравнительно небольшими технологическими фирмами. В лидерах отрасли находятся Navio, "Яндекс", КАМАЗ, "Газпром нефть", "Ситроникс" и "СтарЛайн".

сша

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, китай, кнр, яндекс, камаз, газпром