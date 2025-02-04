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Доллар укрепляется после приостановки США введения новых импортных пошлин - 04.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/dollar-854658991.html
Доллар укрепляется после приостановки США введения новых импортных пошлин
Доллар укрепляется после приостановки США введения новых импортных пошлин - 04.02.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется после приостановки США введения новых импортных пошлин
Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, поднимается после того, как введение пошлин на товары из Канады и Мексики в США было | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T13:17+0300
2025-02-04T13:17+0300
экономика
доллар
дональд трамп
пошлины
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, поднимается после того, как введение пошлин на товары из Канады и Мексики в США было приостановлено, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.05 мск курс евро к доллару снижается до 1,0338 доллара с 1,0345 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивается до 155,30 иены с уровня прошлого закрытия в 154,75 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,12%, до 108,54 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен результатами переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, по итогам которых Канада согласилась обеспечить безопасность границы с США в обмен на приостановку введения пошлин. Трамп также объявил о приостановке введения пошлин для Мексики на месяц после того, как стороны договорились о направлении 10 тысяч мексиканских военнослужащих на границу к США для борьбы с потоком наркотиков и нелегальных мигрантов. Инвесторы также ожидают в пятницу публикации уровня безработицы в США. Аналитики ожидают, что в январе он остался на декабрьской отметке в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста предыдущего месяца на 256 тысяч.
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доллар, дональд трамп, пошлины
Экономика, доллар, Дональд Трамп, пошлины
13:17 04.02.2025
 
Доллар укрепляется после приостановки США введения новых импортных пошлин

Доллар укрепляется после объявления Трампом о приостановке введения новых пошлин

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, поднимается после того, как введение пошлин на товары из Канады и Мексики в США было приостановлено, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.05 мск курс евро к доллару снижается до 1,0338 доллара с 1,0345 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивается до 155,30 иены с уровня прошлого закрытия в 154,75 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,12%, до 108,54 пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен результатами переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, по итогам которых Канада согласилась обеспечить безопасность границы с США в обмен на приостановку введения пошлин. Трамп также объявил о приостановке введения пошлин для Мексики на месяц после того, как стороны договорились о направлении 10 тысяч мексиканских военнослужащих на границу к США для борьбы с потоком наркотиков и нелегальных мигрантов.
Инвесторы также ожидают в пятницу публикации уровня безработицы в США. Аналитики ожидают, что в январе он остался на декабрьской отметке в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста предыдущего месяца на 256 тысяч.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
В ЕС задумались над введением пошлин в отношении США, пишут СМИ
12:07
 
ЭкономикадолларДональд Трамппошлины
 
 
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