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Инвесторы попросили смягчить обеспечительные меры в отношении "Домодедово" - 04.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/domodedovo-854662487.html
Инвесторы попросили смягчить обеспечительные меры в отношении "Домодедово"
Инвесторы попросили смягчить обеспечительные меры в отношении "Домодедово" - 04.02.2025, ПРАЙМ
Инвесторы попросили смягчить обеспечительные меры в отношении "Домодедово"
Ассоциация владельцев облигаций обратилась в Арбитражный суд Московской области с просьбой частично отменить обеспечительные меры в отношении аэропорта... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T15:07+0300
2025-02-04T15:07+0300
экономика
бизнес
финансы
аэропорт домодедово
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Ассоциация владельцев облигаций обратилась в Арбитражный суд Московской области с просьбой частично отменить обеспечительные меры в отношении аэропорта "Домодедово" - запрет на проведение платежей по его облигационным выпускам, говорится в письме ассоциации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым обратиться с настоящим заявлением в Арбитражный суд Московской области о частичной отмене запретов на проведение платежей по двум облигационным выпускам эмитента ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", - говорится в документе. В обращении у группы "Домодедово" находятся два выпуска облигаций эмитента "Домодедово Фьюэл Фасилитис": рублевый объемом 15 миллиардов рублей с погашением в декабре 2025 года и выпуск замещающих облигаций на 354,7 миллиона долларов с погашением в феврале 2028 года. Ближайшая выплата купона по выпуску замещающих облигаций должна состоятся 8 февраля, по рублевому - 17 июня. "В силу установленных судом запретов и ограничений, в определении от 29 января 2025 года, возможность по выплате купонов – безусловных процентных доходов, установленных в эмиссионных документах невозможна", - отмечается в письме ассоциации. Ассоциация полагает, что обращение "предотвратит нарушение обязательств по облигационным займам, в частности по выплате купона 8 февраля 2025 года, устранит процессуальную ошибку и экономическую дискриминацию владельцев облигаций в сравнении с иными кредиторами, в пользу которых разрешены платежи". Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля.
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бизнес, финансы, аэропорт домодедово
Экономика, Бизнес, Финансы, аэропорт Домодедово
15:07 04.02.2025
 
Инвесторы попросили смягчить обеспечительные меры в отношении "Домодедово"

АВО призвала суд смягчить меры против "Домодедово" ради выплат по облигациям

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Домодедово
Самолет в аэропорту Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Ассоциация владельцев облигаций обратилась в Арбитражный суд Московской области с просьбой частично отменить обеспечительные меры в отношении аэропорта "Домодедово" - запрет на проведение платежей по его облигационным выпускам, говорится в письме ассоциации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым обратиться с настоящим заявлением в Арбитражный суд Московской области о частичной отмене запретов на проведение платежей по двум облигационным выпускам эмитента ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", - говорится в документе.
В обращении у группы "Домодедово" находятся два выпуска облигаций эмитента "Домодедово Фьюэл Фасилитис": рублевый объемом 15 миллиардов рублей с погашением в декабре 2025 года и выпуск замещающих облигаций на 354,7 миллиона долларов с погашением в феврале 2028 года. Ближайшая выплата купона по выпуску замещающих облигаций должна состоятся 8 февраля, по рублевому - 17 июня.
"В силу установленных судом запретов и ограничений, в определении от 29 января 2025 года, возможность по выплате купонов – безусловных процентных доходов, установленных в эмиссионных документах невозможна", - отмечается в письме ассоциации.
Ассоциация полагает, что обращение "предотвратит нарушение обязательств по облигационным займам, в частности по выплате купона 8 февраля 2025 года, устранит процессуальную ошибку и экономическую дискриминацию владельцев облигаций в сравнении с иными кредиторами, в пользу которых разрешены платежи".
Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля.
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
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ЭкономикаБизнесФинансыаэропорт Домодедово
 
 
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