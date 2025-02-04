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Инвесторы попросили смягчить обеспечительные меры в отношении "Домодедово"

Инвесторы попросили смягчить обеспечительные меры в отношении "Домодедово" - 04.02.2025, ПРАЙМ

Инвесторы попросили смягчить обеспечительные меры в отношении "Домодедово"

Ассоциация владельцев облигаций обратилась в Арбитражный суд Московской области с просьбой частично отменить обеспечительные меры в отношении аэропорта... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T15:07+0300

2025-02-04T15:07+0300

2025-02-04T15:07+0300

экономика

бизнес

финансы

аэропорт домодедово

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Ассоциация владельцев облигаций обратилась в Арбитражный суд Московской области с просьбой частично отменить обеспечительные меры в отношении аэропорта "Домодедово" - запрет на проведение платежей по его облигационным выпускам, говорится в письме ассоциации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым обратиться с настоящим заявлением в Арбитражный суд Московской области о частичной отмене запретов на проведение платежей по двум облигационным выпускам эмитента ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", - говорится в документе. В обращении у группы "Домодедово" находятся два выпуска облигаций эмитента "Домодедово Фьюэл Фасилитис": рублевый объемом 15 миллиардов рублей с погашением в декабре 2025 года и выпуск замещающих облигаций на 354,7 миллиона долларов с погашением в феврале 2028 года. Ближайшая выплата купона по выпуску замещающих облигаций должна состоятся 8 февраля, по рублевому - 17 июня. "В силу установленных судом запретов и ограничений, в определении от 29 января 2025 года, возможность по выплате купонов – безусловных процентных доходов, установленных в эмиссионных документах невозможна", - отмечается в письме ассоциации. Ассоциация полагает, что обращение "предотвратит нарушение обязательств по облигационным займам, в частности по выплате купона 8 февраля 2025 года, устранит процессуальную ошибку и экономическую дискриминацию владельцев облигаций в сравнении с иными кредиторами, в пользу которых разрешены платежи". Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, аэропорт домодедово