https://1prime.ru/20250204/domodedovo-854663475.html

В Росавиации опровергли риск нештатной работы Домодедово

В Росавиации опровергли риск нештатной работы Домодедово - 04.02.2025, ПРАЙМ

В Росавиации опровергли риск нештатной работы Домодедово

Риски нештатной работы московского аэропорта "Домодедово" из-за судебного процесса отсутствуют, сообщила Росавиация. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T15:29+0300

2025-02-04T15:29+0300

2025-02-04T15:29+0300

аэропорт домодедово

росавиация

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Риски нештатной работы московского аэропорта "Домодедово" из-за судебного процесса отсутствуют, сообщила Росавиация. Арбитражный суд Московской области 30 января по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, следует из опубликованного в тот же день определения суда. "Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют", - сообщила Росавиация. Аэропорт работает в штатном режиме, его производственные процессы не останавливаются, пассажирские и грузовые рейсы выполняются в соответствии с расписанием полетов. Ведомство добавило, что держит на постоянном контроле деятельность аэропорта "Домодедово" в интересах граждан и бизнеса "в рамках полномочий, указанных в определении Арбитражного суда Московской области".

https://1prime.ru/20250204/domodedovo-854662487.html

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аэропорт домодедово, росавиация