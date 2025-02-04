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В Росавиации опровергли риск нештатной работы Домодедово - 04.02.2025, ПРАЙМ
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В Росавиации опровергли риск нештатной работы Домодедово
В Росавиации опровергли риск нештатной работы Домодедово - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Росавиации опровергли риск нештатной работы Домодедово
Риски нештатной работы московского аэропорта "Домодедово" из-за судебного процесса отсутствуют, сообщила Росавиация. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T15:29+0300
2025-02-04T15:29+0300
аэропорт домодедово
росавиация
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Риски нештатной работы московского аэропорта "Домодедово" из-за судебного процесса отсутствуют, сообщила Росавиация. Арбитражный суд Московской области 30 января по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, следует из опубликованного в тот же день определения суда. "Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют", - сообщила Росавиация. Аэропорт работает в штатном режиме, его производственные процессы не останавливаются, пассажирские и грузовые рейсы выполняются в соответствии с расписанием полетов. Ведомство добавило, что держит на постоянном контроле деятельность аэропорта "Домодедово" в интересах граждан и бизнеса "в рамках полномочий, указанных в определении Арбитражного суда Московской области".
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аэропорт домодедово, росавиация
аэропорт Домодедово, Росавиация
15:29 04.02.2025
 
В Росавиации опровергли риск нештатной работы Домодедово

Росавиация: риска нештатной работы Домодедово из-за судебного процесса нет

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Домодедово
Самолет в аэропорту Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Риски нештатной работы московского аэропорта "Домодедово" из-за судебного процесса отсутствуют, сообщила Росавиация.
Арбитражный суд Московской области 30 января по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, следует из опубликованного в тот же день определения суда.
"Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют", - сообщила Росавиация.
Аэропорт работает в штатном режиме, его производственные процессы не останавливаются, пассажирские и грузовые рейсы выполняются в соответствии с расписанием полетов.
Ведомство добавило, что держит на постоянном контроле деятельность аэропорта "Домодедово" в интересах граждан и бизнеса "в рамках полномочий, указанных в определении Арбитражного суда Московской области".
Самолет в аэропорту Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Инвесторы попросили смягчить обеспечительные меры в отношении "Домодедово"
15:07
 
аэропорт ДомодедовоРосавиация
 
 
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