Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/donbass-854646735.html
СМИ: львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе
СМИ: львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе - 04.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе
Украинское агентство УНИАН, реагируя на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Украины предоставления гарантий по поставкам... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T05:45+0300
2025-02-04T05:45+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
forbes
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854646735.jpg?1738637158
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Украинское агентство УНИАН, реагируя на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь, сокрушаются, что львиная доля осталась в Донбассе. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Львиная доля украинских редкоземельных металлов находится в Донбассе..." - говорится в публикации в Telegram-канале агентства. Агентство также приводит данные журнала Forbes от 2023 года, который оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины на сумму около 15 триллионов долларов, при этом уточняется, что 70% запасов приходится на территорию нынешних ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области. Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, промышленность, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, forbes
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Forbes
05:45 04.02.2025
 
СМИ: львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе

УНИАН: львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Украинское агентство УНИАН, реагируя на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь, сокрушаются, что львиная доля осталась в Донбассе.
Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
"Львиная доля украинских редкоземельных металлов находится в Донбассе..." - говорится в публикации в Telegram-канале агентства.
Агентство также приводит данные журнала Forbes от 2023 года, который оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины на сумму около 15 триллионов долларов, при этом уточняется, что 70% запасов приходится на территорию нынешних ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области.
Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
 
ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьСШАУКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампForbes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала