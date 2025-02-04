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СМИ: львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе

СМИ: львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе - 04.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе

Украинское агентство УНИАН, реагируя на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Украины предоставления гарантий по поставкам... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T05:45+0300

2025-02-04T05:45+0300

2025-02-04T05:45+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Украинское агентство УНИАН, реагируя на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь, сокрушаются, что львиная доля осталась в Донбассе. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Львиная доля украинских редкоземельных металлов находится в Донбассе..." - говорится в публикации в Telegram-канале агентства. Агентство также приводит данные журнала Forbes от 2023 года, который оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины на сумму около 15 триллионов долларов, при этом уточняется, что 70% запасов приходится на территорию нынешних ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области. Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.

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мировая экономика, промышленность, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, forbes