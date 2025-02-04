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В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн

В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн - 04.02.2025, ПРАЙМ

В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн

В Дубае планируется строительство новой крупной достопримечательности для туристов и жителей эмирата. Ее стоимость составит 2 миллиарда дирхамов ОАЭ (545... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T14:07+0300

2025-02-04T14:07+0300

2025-02-04T14:07+0300

оаэ

дубай

строительство

туризм

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ДУБАЙ, 4 фев - ПРАЙМ. В Дубае планируется строительство новой крупной достопримечательности для туристов и жителей эмирата. Ее стоимость составит 2 миллиарда дирхамов ОАЭ (545 миллионов долларов), сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Как сообщает пресс-служба, проект носит название "Термы Дубая" и представляет собой 100-метровое сооружение, в котором разместится водно-оздоровительный комплекс, аквапарк и крупнейший в мире ботанический под крышей. Строительство объекта, который будет расположен в парке Zaabel в центре Дубая, планируется завершить в 2028 году. Он рассчитан на посещение 1,7 миллиона человек в год.

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оаэ, дубай, строительство, туризм