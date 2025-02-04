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В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн - 04.02.2025, ПРАЙМ
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В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн
В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн
В Дубае планируется строительство новой крупной достопримечательности для туристов и жителей эмирата. Ее стоимость составит 2 миллиарда дирхамов ОАЭ (545... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:07+0300
2025-02-04T14:07+0300
оаэ
дубай
строительство
туризм
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ДУБАЙ, 4 фев - ПРАЙМ. В Дубае планируется строительство новой крупной достопримечательности для туристов и жителей эмирата. Ее стоимость составит 2 миллиарда дирхамов ОАЭ (545 миллионов долларов), сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Как сообщает пресс-служба, проект носит название "Термы Дубая" и представляет собой 100-метровое сооружение, в котором разместится водно-оздоровительный комплекс, аквапарк и крупнейший в мире ботанический под крышей. Строительство объекта, который будет расположен в парке Zaabel в центре Дубая, планируется завершить в 2028 году. Он рассчитан на посещение 1,7 миллиона человек в год.
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оаэ, дубай, строительство, туризм
ОАЭ, Дубай, строительство, Туризм
14:07 04.02.2025
 
В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн

В Дубае планируется строительство достопримечательности стоимостью $500 млн

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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ДУБАЙ, 4 фев - ПРАЙМ. В Дубае планируется строительство новой крупной достопримечательности для туристов и жителей эмирата. Ее стоимость составит 2 миллиарда дирхамов ОАЭ (545 миллионов долларов), сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Как сообщает пресс-служба, проект носит название "Термы Дубая" и представляет собой 100-метровое сооружение, в котором разместится водно-оздоровительный комплекс, аквапарк и крупнейший в мире ботанический под крышей.
Строительство объекта, который будет расположен в парке Zaabel в центре Дубая, планируется завершить в 2028 году. Он рассчитан на посещение 1,7 миллиона человек в год.
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