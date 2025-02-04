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Египет может построить дополнительные энергоблоки на АЭС "Эль-Дабаа" - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Египет может построить дополнительные энергоблоки на АЭС "Эль-Дабаа"
Египет может построить дополнительные энергоблоки на АЭС "Эль-Дабаа" - 04.02.2025, ПРАЙМ
Египет может построить дополнительные энергоблоки на АЭС "Эль-Дабаа"
Египет может построить дополнительные энергоблоки на атомной электростанции "Эль-Дабаа", такой план имеется, заявил РИА Новости заместитель главы Управления АЭС | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T02:33+0300
2025-02-04T02:33+0300
энергетика
египет
каир
африка
росатом
аэс "эль-дабаа"
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КАИР, 4 фев - ПРАЙМ. Египет может построить дополнительные энергоблоки на атомной электростанции "Эль-Дабаа", такой план имеется, заявил РИА Новости заместитель главы Управления АЭС Египта Абдель Хамид ад-Десуки. В настоящее время идет строительство четырех энергоблоков, в проекте участвует российская корпорация "Росатом". "Это правда, у нас есть долгосрочный план (по расширению АЭС – ред.). Возможно, произойдут изменения, и в дополнение к четырем строящимся сегодня энергоблокам возьмемся за еще четыре дополнительных больших блока", - сообщил ад-Десуки в ходе мероприятия, организованного "Росатомом" в рамках Каирской международной книжной ярмарки. Чиновник отметил, что в Египте также могут обратиться к идее о строительстве малых модульных реакторов на АЭС "Эль-Дабаа". "Возможно, мы построим два-три малых модульных реактора на объекте. Число энергоблоков на объекте "Эль-Дабаа может увеличиться на шесть-восемь", - подчеркнул он. Ад-Десуки добавил, что в Египте очень довольны сотрудничеством с российской стороной в реализации проекта атомной электростанции. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
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египет, каир, африка, росатом, аэс "эль-дабаа"
Энергетика, ЕГИПЕТ, Каир, АФРИКА, Росатом, АЭС "Эль-Дабаа"
02:33 04.02.2025
 
Египет может построить дополнительные энергоблоки на АЭС "Эль-Дабаа"

Египет может построить дополнительные энергоблоки на АЭС "Эль-Дабаа"

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КАИР, 4 фев - ПРАЙМ. Египет может построить дополнительные энергоблоки на атомной электростанции "Эль-Дабаа", такой план имеется, заявил РИА Новости заместитель главы Управления АЭС Египта Абдель Хамид ад-Десуки.
В настоящее время идет строительство четырех энергоблоков, в проекте участвует российская корпорация "Росатом".
"Это правда, у нас есть долгосрочный план (по расширению АЭС – ред.). Возможно, произойдут изменения, и в дополнение к четырем строящимся сегодня энергоблокам возьмемся за еще четыре дополнительных больших блока", - сообщил ад-Десуки в ходе мероприятия, организованного "Росатомом" в рамках Каирской международной книжной ярмарки.
Чиновник отметил, что в Египте также могут обратиться к идее о строительстве малых модульных реакторов на АЭС "Эль-Дабаа". "Возможно, мы построим два-три малых модульных реактора на объекте. Число энергоблоков на объекте "Эль-Дабаа может увеличиться на шесть-восемь", - подчеркнул он.
Ад-Десуки добавил, что в Египте очень довольны сотрудничеством с российской стороной в реализации проекта атомной электростанции.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
 
ЭнергетикаЕГИПЕТКаирАФРИКАРосатомАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
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