https://1prime.ru/20250204/egipet-854645611.html

Египет может построить дополнительные энергоблоки на АЭС "Эль-Дабаа"

Египет может построить дополнительные энергоблоки на АЭС "Эль-Дабаа" - 04.02.2025, ПРАЙМ

Египет может построить дополнительные энергоблоки на АЭС "Эль-Дабаа"

Египет может построить дополнительные энергоблоки на атомной электростанции "Эль-Дабаа", такой план имеется, заявил РИА Новости заместитель главы Управления АЭС | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T02:33+0300

2025-02-04T02:33+0300

2025-02-04T02:33+0300

энергетика

египет

каир

африка

росатом

аэс "эль-дабаа"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854645611.jpg?1738625608

КАИР, 4 фев - ПРАЙМ. Египет может построить дополнительные энергоблоки на атомной электростанции "Эль-Дабаа", такой план имеется, заявил РИА Новости заместитель главы Управления АЭС Египта Абдель Хамид ад-Десуки. В настоящее время идет строительство четырех энергоблоков, в проекте участвует российская корпорация "Росатом". "Это правда, у нас есть долгосрочный план (по расширению АЭС – ред.). Возможно, произойдут изменения, и в дополнение к четырем строящимся сегодня энергоблокам возьмемся за еще четыре дополнительных больших блока", - сообщил ад-Десуки в ходе мероприятия, организованного "Росатомом" в рамках Каирской международной книжной ярмарки. Чиновник отметил, что в Египте также могут обратиться к идее о строительстве малых модульных реакторов на АЭС "Эль-Дабаа". "Возможно, мы построим два-три малых модульных реактора на объекте. Число энергоблоков на объекте "Эль-Дабаа может увеличиться на шесть-восемь", - подчеркнул он. Ад-Десуки добавил, что в Египте очень довольны сотрудничеством с российской стороной в реализации проекта атомной электростанции. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.

египет

каир

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

египет, каир, африка, росатом, аэс "эль-дабаа"